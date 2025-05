Versie 2.63.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en PCI-devices, zijn die programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.63.0: Added support for NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Added support for AMD Radeon RX 9070 XT, RX 9070, RX 7650 GRE

Added VBIOS save and upload support for all NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell GPUs

Fixed scaling of GPU vendor logo on some high-DPI systems (this bug was introduced in 2.62.0)

Fixed DPI scaling of buttons in the top right corner of the window