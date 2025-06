Versie 2.56.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.56.0: Added support to list and detect versions of NVIDIA Frame Generation and Ray Reconstruction DLLs in Advanced -> NVIDIA DLSS

Added "Open Folder" context-menu option in DLSS version scanner

Added sensor for NVIDIA Crossbar clock (default off)

Fixed Intel Arc BIOS version reporting

Fixed release date for Intel Arc A580

Added support for NVIDIA RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada, RTX 4000 Ada, new RTX 2050 Mobile variant, L40S, H800 PCIe

Added support for AMD Radeon RX 7900GRE, RX 6750 GRE, Pro W7700, Pro V620 MxGPU

Added support for Intel Arc A570M, A530M, GPU Flex 170