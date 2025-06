Versie 2.61.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.61.0: Added support for Intel Arc B570 & B580 (Battlemage), Core Ultra 200 iGPU (Arrow Lake)

Added support for AMD Navi 48, Ryzen 9800X3D iGPU

Added support for NVIDIA RTX 2080 Ti ES, H100 80GB HBM3, A4000H, A800 40 GB Active, RTX 5880 Ada, Tesla K40st

Added support for Qualcomm Adreno 540, 630, 640, 642L

Fixed crash on some AMD Ryzen systems with older drivers when dGPU installed and iGPU device disabled

Added PCI vendors Shangke and ONIX