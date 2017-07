Versie 2.0 van PCI-Z is uitgekomen. PCI-Z is een klein en gratis programma waarmee onbekende hardware in een Windows-pc kan worden geïdentificeerd. Waar de meeste soortgelijke utilities de driver-string uitlezen, maakt dit programma gebruik van de PCI ID Repository en geeft de vendor id, devices, subsystems en device classes informatie weer. Ook maakt het programma het makkelijk om drivers voor de onbekende hardware te vinden. Hoewel de naam doet denken aan CPU-Z en GPU-Z, heeft het niets met deze programma's te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.0: Significant code changes and speedups, improved pci.ids database handling

Support for online verification!

Verbose PCI device status

Various other code improvements