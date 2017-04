Door Bart van Klaveren, donderdag 20 april 2017 20:35, 0 reacties • Feedback

Bron: CPUID

CPUID heeft versie 1.79 van CPU-Z uitgebracht voor Windows. Dit kleine programma geeft uitgebreide informatie over de processor, het moederbord en het geheugen in de computer. Daarnaast kan het programma ook informatie over de grafische kaart in de computer geven, zij het beperkt. Hiervoor kan beter GPU-Z voor worden gebruikt, wat ondanks een vergelijkbare naam niet van dezelfde makers is. De download bevat aparte versies voor 32bit- en 64bit-omgevingen. In deze uitvoering is onder meer ondersteuning voor de Ryzen 3 en 5 van AMD toegevoegd en treffen we een nieuwere versie van de benchmark-tool aan.

Changes in CPU-Z version 1.79 AMD Ryzen 5 and Ryzen 3.

Fix lockup at loading on Ryzen systems with RAID.

New benchmark version (17.01)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

CPU-Z 1.79 - setup

CPU-Z 1.79 - zip