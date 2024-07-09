CPUID heeft versie 2.10 van CPU-Z uitgebracht voor Windows. Dit kleine programma geeft uitgebreide informatie over de processor, het moederbord en het geheugen in de computer. Daarnaast kan het programma informatie over de grafische kaart in de computer geven, zij het beperkt. Hiervoor kan beter GPU-Z worden gebruikt, dat ondanks een vergelijkbare naam niet van dezelfde makers is. De download bevat aparte versies voor 32bit- en 64bit-omgevingen. Ook zijn er downloads beschikbaar met een thema van een specifieke fabrikant, zoals ASUS, MSI en Asrock. In deze uitgave is herkenning voor de volgende hardware toegevoegd:

Changes in CPU-Z version 2.10: Improved support of Intel Meteor Lake and preliminary support of Arrow Lake.

AMD Hawk Point and Hawk Point 2 (Zen 4/Zen 4c).

NVIDIA RTX 4070 SUPER (AD104-350).

The benchmark can now be ran on a single coreset/cluster.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

CPU-Z 2.10 - setup

CPU-Z 2.10 - zip