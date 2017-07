Versie 2.2.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.2.0 Added AMD Radeon memory timings section to Advanced Tab

Added driver date to driver version tooltip and to Advanced Tab

Added settings entry to set sensor default display mode (cur, min, max, avg)

Added right-click menu to Advanced Tab to copy to clipboard

Improved GPU-Z startup speed, especially on slow or single-core systems

Query_External files will be deleted from temp folder immediately

Fixed order of OpenCL entries in Advanced Tab (CMD Queue Properties)

Fixed missing sensors in shared memory

Fixed display corruption on older NVIDIA GPUs

Added EVGA iCX fan monitoring support

Added die size and transistor count for AMD RX 560

Added support for Intel Iris Plus 640 & 650, GMA600

Added support for NVIDIA GeForce GT 1030, GeForce 810M, Mining P104 & P106, Quadro P3000