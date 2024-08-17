Versie 2.60.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.60.0: Added full support for Arm64 and Qualcomm Snapdragon X Elite and other Arm64 GPUs

Added support for AMD Zen 5 CPU temperature monitoring

Fixed NVIDIA driver version reporting for some specific versions, due to leading zeros (before 2015)

Fixed installer isn't able to close running instances of GPU-Z

Installer now requires Windows 7 and newer, appropriate messaging is displayed when not supported

Fixed small handle leak

Fixed "0 MHz" memory clock display on some AMD RDNA GPUs without overclocking support

Added Monster Notebook subvendor Id

Added support for NVIDIA RTX 4070 Ti Super (AD102), RTX 4070 (AD103), RTX 4060 Ti (AD104), RTX 4060 (AD106), A1000, A400, RTX 500 Ada Laptop, RTX A2000 Ada Embedded, Drive PG199, H100 NVL

Added support for AMD Zen 5 (Strix Point and Granite Ridge), Phoenix Radeon 740M

Added support for Intel Raptor Lake U SKUs, Meteor Lake Intel Arc Graphics

Added support for new VMWare virtual GPU Id