Als je zelf een laadpaal voor de elektrische auto in elkaar wilt knutselen, kun je meestal een hoop geld besparen. In dat geval heb je onder meer een EVSE nodig, bijvoorbeeld de opensource SmartEVSE van fabrikant Stegen. Voor deze controller zijn verschillende firmwares beschikbaar, zoals de originele van Stegen, of een alternatieve door de community ontwikkelde versie met allerlei extra functionaliteit. Aan de laatste heeft de hier op Tweakers bekendstaande dingo35 meegewerkt, en hij is op dit moment eigenlijk nog de enige actieve ontwikkelaar. Dingo35 heeft besloten het project te forken en het onder eigen beheer uit te brengen. Versie 3.6.8 is verschenen en hierin is een probleem verholpen die verkeer op de modbus verstoorde.

Release v3.6.8 This is a bugfix release, where an annoying bug that disturbs modbus traffic is fixed. Known bug: spurious malformed MQTT packets are generated, which causes the MQTT broker to disconnect and immediately reconnect. This problem is rarely noticed, it has been there since v3.5.1.