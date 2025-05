Versie 2.64.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en PCI-devices, zijn die programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.64.0: Added support for NVIDIA GeForce RTX 5070

On NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti with no driver installed, report the ROP count as "Unknown" instead of using a hardcoded fallback

Improved support for AMD Radeon RX 9070 and RX 9070 XT

Fixed incorrect number of ROPs/TMUs/shaders displayed on Intel Arc B570

When the error "The service has been marked for deletion" occurs, include a message that a system restart will fix the problem

On non-NVIDIA GPUs, don't attempt PhysX detection, to save a bit of time time during startup