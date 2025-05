Versie 3.9.5 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, Verkenner en contextmenu's in Windows 11 worden teruggebracht. Zoals de naam al doet vermoeden, is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. In versie 3.9.4 is een nieuw icoon die de status van de batterij aangeeft toegevoegd en in versie 3.9.5 staat deze niet meer standaard aan.

Changes in version 3.9.5: Disabled new battery by default for now Changes in version 3.9.4: 24H2 new battery and percentage indicator