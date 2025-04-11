Versie 2.65.1 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en PCI-devices, zijn die programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.65.1: Added support for NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, RTX 5090 Laptop, RTX 5080 Laptop, RTX 5070 Ti Laptop, RTX Pro 4000 Blackwell, RTX Pro 3000 Blackwell, NVIDIA H200

Added support for AMD Radeon RX 9070 GRE, AMD Ryzen AI IGPU (Krackan and Strix Halo)

Added support for Intel Arc A750E and A580E

Added support for Moore Threads S3000 MTvGPU-1108

Fixed missing GPU Compute checkboxes on non-English Windows systems (this bug was introduced with 2.65.0)