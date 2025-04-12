Software-update: Rainmeter 4.5.22

Rainmeter logo (75 pix) Versie 4.5.22 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added
  • Rainmeter Plugin API: Added the ability for 3rd-party plugins, either C++ or C#, to access the string or number/formula value of any [SectionName] option.
    See C++ API reference or C# API reference for details.
Fixed
  • Rainmeter: Fixed a problem with Windows 11 version 24H2 or later, that didn't allow Rainmeter skins to remain visible when the WIN-D (Show Desktop) function of Windows was used.
Rainmeter voorbeeldRainmeter voorbeeldRainmeter voorbeeldRainmeter voorbeeldRainmeter voorbeeldRainmeter voorbeeldRainmeter voorbeeldRainmeter voorbeeld
Versienummer 4.5.22 (revision 3836)
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Rainmeter
Download https://github.com/rainmeter/rainmeter/releases/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-04-2025 08:00 12

12-04-2025 • 08:00

12

Bron: Rainmeter

Update-historie

14-05 Rainmeter 4.5.24 9
04-'25 Rainmeter 4.5.22 12
02-'25 Rainmeter 4.5.21 3
08-'24 Rainmeter 4.5.20 3
08-'24 Rainmeter 4.5.19 11
07-'23 Rainmeter 4.5.18 0
12-'22 Rainmeter 4.5.17 3
09-'22 Rainmeter 4.5.16 9
09-'22 Rainmeter 4.5.14 0
03-'22 Rainmeter 4.5.13 0
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Rainmeter

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (12)

-Moderatie-faq
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DrPoncho 12 april 2025 13:37
Elke keer denk ik "leuk, weer eens mee spelen", maar in de praktijk zie ik mn achtergrond eigenlijk zelden :'(
sus @DrPoncho12 april 2025 14:05
Zelfs met 3 schermen zie ik m'n achtergrond zelden :D
DrPoncho @sus12 april 2025 15:23
Same
Cybergamer @DrPoncho13 april 2025 11:25
Ik denk dat het ook beter past bij mensen die er een dedicated scherm voor hebben, zoals ik.

[img=234,176]https://tweakers.net/i/_dhC5u2L4DpLwlMKSwHdGT5O_Xg=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/WP28OBCECWdZC5Lff2zHgUNg.png?f=fotoalbum_medium[/img]
DrPoncho @Cybergamer13 april 2025 11:50
F*#k me dat is gaaf zeg, well done

Edit: zit een spelfoutje onderaan, 'Effiency'

[Reactie gewijzigd door DrPoncho op 13 april 2025 11:57]

Cybergamer @DrPoncho13 april 2025 16:50
Thanks! En fixed! :)
studiodubio @Cybergamer14 april 2025 06:40
Is dat de NZXT kast? En wat voor scherm gebruik je precies?
Cybergamer @studiodubio15 april 2025 10:50
Nee, het is een Hyte Y60, het scherm heb ik van AliExpress die speciaal bedoeld is voor deze kast.
JSBach 12 april 2025 09:44
Blijft mijn favoriete desktop systeeminformatie progje. Zo ontdekte ik nog niet zo lang geleden pas, dat een muisklik op het System vak (bij standaardinstallatie) de System Manager opent. Handig!
BlueLed 12 april 2025 12:46
Zeker een fijn tooltje, ik gebruik het ook al jaren. Fijn om de netwerk activiteit en cpu usage realtime te kunnen zien
Tourmaline 13 april 2025 11:12
Vandaag meteen een update naar 4.5.23
StarWars 14 april 2025 00:19
Fantastische systeemmetertjes, fijn om altijd overzicht te hebben, vereist wel Hwinfo.

https://github.com/SilverAzide/Gadgets

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