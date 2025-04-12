Versie 4.5.22 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added Rainmeter Plugin API: Added the ability for 3rd-party plugins, either C++ or C#, to access the string or number/formula value of any [SectionName] option.

See C++ API reference or C# API reference for details. Fixed Rainmeter: Fixed a problem with Windows 11 version 24H2 or later, that didn't allow Rainmeter skins to remain visible when the WIN-D (Show Desktop) function of Windows was used.