Versie 4.5.20 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. Sinds versie 4.5.18 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Rainmeter 4.5.20 - Revision 3803 Fixed: Rainmeter Build: Change Rainmeter updater URL to use HTTPS, to prevent possible "Man in the Middle" attack.

Ping Plugin: Fixed timing issue with FinishAction.

Command Handler: Fixed issue with the !ToggleConfig bang.

AudioLevel Plugin: Fix first FFT band.

Logging: Fix issue with log messages above 1024 characters.

ConfigParser: Fixed issue with @Include insertion position during recursive loading of ini files.

Skin: Fixed issue with FadeDuration. Changed Application: Removed highlighting the context menu item when a new version of Rainmeter is available. This was conflicting with Windows mouse-over highlighting.

Rainmeter Build: Improved build process and digital signing.

System: Added extra monitor debug information to the log.

Lua: Prevent crash when calling a CRT function with an invalid parameter.

Logging: Provide some generic debug information for invalid parameters in some cases.

Application: Prevent renaming of Rainmeter.exe.

ConfigParser: Log potential self-references with nested variable parsing.

Bangs: Improve logging in some cases.

Rainmeter Build: Changed and automated deployment to WinGet.

Languages: Updated Dutch.

Languages: Updated Czech.

Languages: Updated French. Rainmeter 4.5.19 - Revision 3753 Fixed: Rainmeter Build: Change Rainmeter updater URL to use HTTPS, to prevent possible "Machine in the Middle" attack.

Rainmeter Build: Fixed a possible crash if the version number was changed in an particular way.