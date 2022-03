Versie 4.5.12 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed Installer: Enable "Back" button on standard installation options page.

Context menus: Rearranged some skin context menu items for consistency.

Settings: Deprecated "HideOnMouseOver" and replaced with "OnHover" in Rainmeter.ini.

Languages: Updated localization strings for Serbian and Indonesian. Fixed About dialog / Plugins tab: Fix Unicode issue in the path when gathering plugin information.

Rainmeter: Stop Rainmeter from crashing with Alt + Enter "full screen" hotkey.