Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en als opensource aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere met Qt gebouwde gebruikersinterface. Sinds versie 5.55.12 / 1.0.12 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Release v1.0.14 / 5.55.14 Added Added notification window to warn that the default update checker is often behind the newest release on GitHub, to ensure that only bug-free builds are offered as updates #1682

Added main browsers to BlockSoftwareUpdaters template (by Dyras) #1630

Added a warning when sandboxie-plus.ini is not writable #1681

Added cleanup for critical sections (by chunyou128) #1686 Changed Improved command line handling for breakout processes #1655

Disabled SBIE2193 notification (by isaak654) #1690

Improved error message 6004 #1719 Fixed Fixed dark mode issue with the new tray list

Fixed now showing a warning when sandboxie-plus.ini is not writable #1681

Fixed issue with software compatibility checkbox (thanks MitchCapper) #1678

Fixed issue with events on box close not always being executed #1658

Fixed memory leaks in key_merge.c

Fixed issue enumerating registry keys in privacy mode

Fixed setting issue introduced in 1.0.13 #1684

Fixed crash issue when parsing firewall port options

FIXED SECURITY ISSUE: in certain usage cases a sandboxed process could obtain a handle on a unsandboxed thread with write privileges #1714 Release v1.0.13 / 5.55.13 Fixed FIXED SECURITY ISSUE: Hard link creation was not properly filtered

Fixed issue with checking the certificate entry.