Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om Windows-programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door de programma's of webbrowsers worden aangebracht eenvoudig ongedaan te maken en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en is verkrijgbaar in een classic- en een plus-uitvoering. Naast de gratis versie zijn enkele functies alleen beschikbaar voor mensen die het project financieel steunen. Op deze pagina is te vinden welke extra's de plus-versie biedt. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Sandboxie-Plus v1.15.8 / Classic v5.70.8 introduces several improvements and fixes to enhance usability and stability. The sandbox deletion confirmation prompt has been refined for better clarity. The online updater has been updated to ensure smoother updates, and the Plus installer now includes the ImDisk 3.0 driver for 64-bit systems, expanding its functionality.

This release also addresses key issues reported by users. A problem where the "WriteFilePath" setting was not functioning correctly has been resolved, ensuring expected behavior when writing files. Additionally, an issue with Box Notes that caused matching lines to be deleted upon saving has been fixed, restoring proper note-taking functionality.

For a full list of changes please review the change log.