Versie 4.5.17 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed String meter: FontSize and InlineSetting=Size now accept floating point (i.e. decimal) values.

and now accept floating point (i.e. decimal) values. Measure: A warning message is only triggered if MaxValue is less than MinValue, not the same.

Languages: Updated localization strings for Arabic, Spanish Modern, Polish, Indonesian, Thai. Fixed Rainmeter: Fix skin draggable checkbox not updating state when global setting is changed. Change provided by user Joehuu.

ConfigParser: Fixed an issue when reading empty color options.

GameMode: Fixed layout loading with "On Start" action.