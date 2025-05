Versie 22.3.1 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 22.3.1 Data editor: Columns filtering/ordering menu was redesigned Virtual key definition behavior was redesigned

SQL editor: Script statistics visualization was fixed NullPointer error during new script opening was fixed

Data transfer: variables resolve in saved tasks was fixed

Folders drag-n-drop was improved. Drop into root is now possible

Drag-n-drop from navigator window was fixed for GTK

Native SQL script execute wizard UI was improved

Debug log file rotation was added, solves problem with huge log files

Errors during driver files download are now handled properly

SSL certificates configuration on Windows was fixed

Proxy settings are saved between app installations (Windows installer)

Confirmation dialogs were redesigned

“Reset UI settings” and “Reset workspace” behavior was redesigned.

Tasks view now shows tooltips

Data export in SQL INSERT format now supports custom target table name configuration

Issue with columns visibility in metadata editor was resolved

Chinese localization was extended (thanks to @bianyun1981)

Eclipse plugin now supports the latest Eclipse IDE version

DBeaver base platform was changed to Eclipse 2022-12

AWS Athena driver version was upgraded

PostgreSQL: SSL keys automatic conversion was added Template databases duplication was fixed Object dependencies read query was fixed

Azure SQL Server driver configuration was fixed (multi-factor authentication support)

MySQL NDB driver configuration was fixed

MySQL: user name quoting was fixed

Multiple minor UI bugs were fixed