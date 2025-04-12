Software-update: AnyDesk 9.5.1

AnyDesk logo (75 pix) Versie 9.5.1 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij 23 euro per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Fixed Bugs
  • Fixed bug that could cause AnyDeskOne to not get enabled properly
  • Fixed bug in audio settings for meetings
  • Fixed bug in monitoring that prevented some devices to be monitored correctly
  • Fixed bug that caused home button to not show up

AnyDesk 9.0

Versienummer 9.5.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, macOS, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website AnyDesk
Download https://anydesk.com/platforms
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-04-2025 10:00
11 • submitter: shaswin

12-04-2025 • 10:00

11

Submitter: shaswin

Bron: AnyDesk

Update-historie

27-07 AnyDesk 9.7.12 8
13-07 AnyDesk 9.7.10 2
15-06 AnyDesk 9.7.6 0
08-05 AnyDesk 9.7.3 6
11-04 AnyDesk 9.7.0 22
23-03 AnyDesk 9.6.12 2
10-02 AnyDesk 9.6.10 2
31-01 AnyDesk 9.6.9 13
21-01 AnyDesk 9.6.8 9
23-12 AnyDesk 9.6.7 12
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Reacties (11)

-Moderatie-faq
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steef-c 12 april 2025 15:35
Tip: opensource alternatief: Rustdesk
Rolfie @steef-c12 april 2025 15:52
Werkt alleen niet goed achter bedrijfs firewalls.
GeroldM
@Rolfie12 april 2025 22:19
Rustdesk werkt wel, maar je moet een 3-tal poorten opengooien in je firewall. Dat is echter geen goede veiligheidsmaatregel. Met een oplossing zoals Twingate ('hole-punching' tunnel) hoef je geen poorten op je firewall e openen.

Of Twingate als oplossing past in je bedrijfsomgeving, dat zul je zelf moeten bepalen. Tot aan 5 gebruikers is Twingate gratis te gebruiken. Zeer stabiel in mijn ervaring. Ook veilig. En gemakkelijker in beheer dan menig VPN server.

Hoe goed RustDesk werkt via TailScale of Pangolin of WireGuard, daar heb ik geen ervaring mee, dus ga ik niets over zeggen. RustDesk vereist echter dat 1 van de drie poorten die open moet staan alleen met UDP verkeer werkt. Weet zo even niet welke en ben te lam om het uit te zoeken. Ondersteunt je remote toegang oplossing geen UDP verkeer, dan gaat RustDesk server nooit voor je werken.
m-a-r-t-1 @steef-c12 april 2025 15:38
Of dwservice.net
Beide prima
NEK 12 april 2025 10:49
Kostbaar programma maar erg fijn om mee te werken.
m-a-r-t-1 @NEK12 april 2025 15:39
Misschien is dwservice.net een geschikt alternatief.
NEK @m-a-r-t-112 april 2025 20:16
Bedankt voor de tip :-)
borbit 12 april 2025 15:11
Hoe verhoudt dit zich tot teamviewer?
Rolfie @borbit12 april 2025 15:29
zelfde ongeveer. Is iets goedkoper in verhouding als je met de licenties aan de slag gaat.
hotabibber 12 april 2025 19:30
Ik gebruik Ultra Viewer.
Ximaar 26 april 2025 23:52
Na gezeur met TeamViewer heb ik dit vandaag geprobeerd op een laptop van een nietziende. Hij kreeg het niet voor elkaar om met Jaws/Win10 toestemming te geven voor het overnemen. Voor hem werd niets 'zichtbaar'. Bij TeamViewer was dit geen probleem. Zijn er mensen die bekend zijn met dit euvel?

Inmiddels gebruiken we Remote Incident Manager. Dat werkt wel en lijkt zelfs vlotter te werken tov TeamViewer. Max tijd van 30 minuten zal hopelijk voldoende zijn voor simpele ondersteuning. Als het langer wordt pak ik wel de bus. ;)

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