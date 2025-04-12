Versie 9.5.1 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij 23 euro per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Fixed Bugs Fixed bug that could cause AnyDeskOne to not get enabled properly

Fixed bug in audio settings for meetings

Fixed bug in monitoring that prevented some devices to be monitored correctly

Fixed bug that caused home button to not show up