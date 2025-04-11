Software-update: VMware vCenter Server 8.0 Update 3

VMware vCenter logo Virtualisatie heeft in de laatste decennia een prominente plek veroverd. Bekende namen zijn onder andere Xen en VMware. Het complete platform van VMware heet vSphere en bestaat uit verschillende componenten, zoals vCenter Server, waarmee een complete virtuele omgeving kan worden beheerd, en natuurlijk de hypervisor ESXi, waarop virtuele machines hun werk kunnen doen. Broadcom heeft de derde update voor versie 8.0 van zowel vCenter Server als ESXi uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

What's New
  • Support for Communication Device Class Network Control Model (CDC-NCM) in the ESXi USB driver:
    Starting with ESXi 8.0 Update 3e, the ESXi USB driver supports the CDC-NCM protocol for compatibility with HPE Gen12 iLO Virtual NIC and interoperability with HPE Agentless Management (AMS), Integrated Smart Update Tools (iSUT), the iLORest config tool, Intelligent Provisioning, and DPUs.
  • ESXi 8.0 Update 3e adds support for vSphere Quick Boot to:
    • Intel vRAN Baseband Driver
    • Intel Platform Monitoring Technology Driver
    • Intel Data Center Graphics Driver
    • AMD Instinct MI Series Driver
Broadcom makes available the VMware vSphere Hypervisor version 8, an entry-level hypervisor. You can download it free of charge from the Broadcom Support portal.

VMware vSphere

Versienummer 8.0 Update 3
Releasestatus Final
Website Broadcom
Download https://support.broadcom.com/group/ecx/productdownloads?subfamily=VMware%20vSphere%20Hypervisor&freeDownloads=true
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-04-2025 15:00
34 • submitter: Tsunameh

11-04-2025 • 15:00

34

Submitter: Tsunameh

Bron: Broadcom

Update-historie

04-'25 VMware vCenter Server 8.0 Update 3 34
09-'23 VMware vCenter Server 8.0 Update 2 12
10-'22 VMware vSphere ESXi 8.0 87
02-'22 VMware ESXi / vCenter 7.0 update 3c 38
03-'21 VMware ESXi / vCenter 7.0 update 2 5
10-'20 VMware ESXi / vCenter 7.0 update 1 44
04-'19 VMware ESXi en vCenter 6.7 Update 2 7
10-'18 VMware ESXi & vCenter 6.7 Update 1 10
01-'18 VMware ESXi 6.5 build 7526125 15
10-'17 VMware ESXi 6.5 Update 1 Express Patch 4 19
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Reacties (34)

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latka 11 april 2025 15:07
Nu ineens wel weer een free version? Dacht dat VMware/Broadcom een hekel had aan homelabbers en iedereen actief aan het wegjagen was.
highlore @latka11 april 2025 15:10
Ik vermoed dat ze inzien dat de term "out of sight, out of mind" ook geldt voor hun producten. Velen zijn al overgestapt naar de concurrent.
theduke1989 @highlore11 april 2025 15:20
ik zou dit toch wel willen gebruiken, voelt meer stabieler en vertrouwlijker uit.
latka @theduke198911 april 2025 15:41
Heb het professioneel wel gebruikt. Was underwhelmed (buggy vcenter UI, performance impact bij resources overcomitten was een stuk slechter dan KVM). Wel een support desk beschikbaar die je ook niet kon helpen. Al met al was het minder positief.
SilentDecode @latka11 april 2025 20:10
Ik weet niet hoe je het hebt gebruikt of waar, maar ik werk al 10+ jaar met vSphere en ik ben nog nooit een bug tegengekomen waarbij ik dacht 'oei, daar gaat de stabiliteit'. Ik heb het ook al 10+ jaar thuis draaien, maar ik werk er ook gewoon dagelijks mee op werk.

Ik gebruik het overigens nog steeds thuis. Ik zie werkelijk geen issue om NU te verhuizen naar iets anders, gezien het nog steeds extreem stabiel is en ik nog geen invloeden zie van Broadcom op de software. Heb je updategarantie? Nee. Maar als bedrijven jarenlang op dezelfde versie kunnen draaien, kan ik dat ook. Alleen ervoor zorgen dat je firewall goed dichtgemetselt is.
satya @SilentDecode11 april 2025 20:22
Bij ons al 13 jaar in gebruik. De eerste versie was verre van optimaal qua performance, maar alles daarna was behoorlijk vlot. Alleen moet je goed nadenken over de onderliggende hardware, daar kun je nat op gaan.
En Windows licenties, daar lopen wij op vast omdat die per core of server gaan waardoor je niet optimaal kan schalen.

Hooguit een echte fout van VMware zelf mee gemaakt, een gekende big waarbij een virtueel netwerk op slot gaat en alle systemen er achter onbereikbaar worden.
SilentDecode @satya11 april 2025 21:07
De eerste versie was verre van optimaal qua performance
Dan zul je het wel hebben over ESX 1.0. Zegmaar de eerste release. Misschien de 2.0 ook. Geen ESXi, wat pas bij versie 6 het geval was (de 'i' voor integraded management spul).
Alleen moet je goed nadenken over de onderliggende hardware, daar kun je nat op gaan.
Stap 1: Pak een server van de afgelopen 10 jaar.
Stap 2: Gooi er hardware in die voldoet aan de eis en ook bij die servergeneratie hoort.
Stap 3: Enjoy.

Werkelijkwaar nog nooit compatibiliteits issues gehad met ESXi op welk platform dan ook. Mist het een driver? Dan laad je die gewoon in en bij een rebootje werkt het gewoon.
Hooguit een echte fout van VMware zelf mee gemaakt, een gekende big waarbij een virtueel netwerk op slot gaat en alle systemen er achter onbereikbaar worden.
Daarvoor moet je Broadcom aankijken, niet VMware. Broadcom is hier de verstorende factor. Als Broadcom gewoon in een hoekje dood was gegaan zonder VMware te kopen (wat ik alsnog vind, want Broadcom heeft al meerdere bedrijven gesloopt zoals VMware), was er niks aan de hand geweest.
satya @SilentDecode11 april 2025 22:56
Het niet functionerende deel was de virtuele VMware switch, en de eerste versie hier was esx 3.5 op hp proliant gen 5. Een cluster van stuk of 10/12 servers. Broadcom was toen nog niet in zicht.
SilentDecode @satya11 april 2025 22:57
Broadcom was toen nog niet in zicht.
No shit.
Insomnia1988 @latka11 april 2025 16:14
Ha! te laat ik ben over naar Proxmox.

En ik zou niet meer terug willen.
CH4OS @Insomnia198811 april 2025 17:28
Ik ben over op containers, heb geen hypervisor meer nodig voor mijn homelab, scheelt me een berg resources verdelen elke keer. :)
Insomnia1988 @CH4OS11 april 2025 17:50
Ik ben nog met containers aan het stoeien, ik durf deze oversap nog niet te maken.
Ben er nog te dom voor.
eborn @Insomnia198811 april 2025 21:11
Containers zijn ideaal, want die hoef je nooit meer te updaten. Op OS'en moet je periodiek toch security updates draaien, maar in containers speelt dat probleem helemaal niet meer. Daarin zitten geen bugs en al helemaal geen security problemen.

Een ander voordeel van containers is dat je weinig rechten issues hebt, omdat enorm veel containers alles als root draaien. Ideaal!
latka @eborn11 april 2025 21:36
Ik neem aan dat de /s ontbreekt anders ga ik me erg zorgen maken.
eborn @latka12 april 2025 18:04
Klopt, ik was benieuwd of het kwartje zou vallen }>
CH4OS @Insomnia198811 april 2025 19:14
Te dom zal wel meevallen. Elke stap is even wennen, en een nieuwe manier van werken aanleren. Het is niet zo eng als dat het lijkt.
Blokker_1999 @latka11 april 2025 15:32
Dit gaat om vCenter, het management platform. Het licentiemodel is aangepast zodat je nu betaald voor EXSi, de hypervisor, ipv het management platform. Dus neen, heel de stack is zeker niet gratis te noemen.
SilentDecode @Blokker_199911 april 2025 21:09
Het licentiemodel is aangepast zodat je nu betaald voor EXSi, de hypervisor, ipv het management platform.
Best vreemd, als je ziet dat vCenter toch wel de grootste trucendoos heeft in verhouding met de vrij 'kale' ESXi.

Maarja, inderdaad, ESXi blijft de hypervisor. vCenter is natuurlijk alleen control plane.
rjong5 @latka11 april 2025 15:23
Het lijkt er wel op.
als ik mijn license verwijderd draai ik niet ineens op een trial versie zoals dat vroeger was.

expiration date staat op : never
LeNNy 11 april 2025 15:27
Dit gaat specifiek over vSphere 8.0 Update 3e patch voor vCenter en ESXi. Update 3 an sich is vorig jaar juni al uitgekomen.

Zie release notes voor meer info:

vCenter U3e Release Notes
https://techdocs.broadcom...-80u3e-release-notes.html

ESXi U3e Release Notes
https://techdocs.broadcom...-80u3e-release-notes.html

Voor ESXi is het een gecombineerde security en bugfix release. Je kunt deze kiezen door tijdens de installatie een van de Image Profiles te selecteren.

Bugfix + Security fix
ESXi-8.0U3e-24674464-standard
ESXi-8.0U3e-24674464-no-tools

Security fix only
ESXi-8.0U3se-24659227-standard
ESXi-8.0U3se-24659227-no-tools

Mocht je dat handmatig doen zonder vLCM of Baselines in vCenter, kan dat zo:
esxcli software profile update --depot=file:///vmfs/volumes/<datastore>/VMware-ESXi-8.0U3e-<versie>-depot.zip --profile=ESXi-8.0U3e-24674464-standard

[Reactie gewijzigd door LeNNy op 11 april 2025 17:04]

rjong5 @LeNNy11 april 2025 16:01
Let wel op dat je vanaf 24 april authenticated downloads hebt geconfigureerd. de publieke update repo's zijn vanaf dan niet meer beschikbaar.

bron: https://blogs.vmware.com/...vmware-software-binaries/
Dit gaat specifiek over vSphere 8.0 Update 3e voor vCenter en ESXi.
ja, maar dat staat niet in de titel van het artikel

[Reactie gewijzigd door rjong5 op 11 april 2025 16:02]

LeNNy @rjong511 april 2025 17:03
Let wel op dat je vanaf 24 april authenticated downloads hebt geconfigureerd. de publieke update repo's zijn vanaf dan niet meer beschikbaar.
Klopt wat je zegt over de authenticated downloads. Er is dan een token code nodig.
Ja, maar dat staat niet in de titel van het artikel
Precies daarom had ik wat verduidelijking toegevoegd :)
Neus 11 april 2025 15:12
Jaren lang VMware gebruikt en beheert, nu volledig over op Proxmox. Met betaalde Enterprise licentie voor elke node omdat dat het meer dan waard is. VMware was niet meer te betalen.
eborn @Neus11 april 2025 21:13
Wij zijn de afgelopen 2 jaar ook alles aan het overzetten. Werkt prima en stabiel. 'Gratis' HA en veel andere functies die bij een gratis ESXi niet mogelijk waren. Wij betalen ook per node voor de Enterprise updates, puur om het platform te supporten.

Ook de Proxmox Backup Server is een uitkomst. Geen dure externe tools meer, maar een ingebouwde omgeving die read-only backups maakt op een externe server. Inclusief offsite replicatie en tape support, zodat de backups nu op twee locaties staan.
marcjo @Neus11 april 2025 16:09
Maar? Hoe bevalt het?
Neus @marcjo14 april 2025 09:20
De leer-curve is niet extreem hoog maar het is duidelijk anders dan VMware. Maar een 3-node cluster opbouwen met CEPH was redelijk eenvoudig en het hele HA gebeuren (met een hoop SSD's per node en 10Gbit connecties tussen de nodes) is erg stabiel en werkt uitstekend. En maken van een nieuwe VM of CT is erg makkelijk. Je kan een hoop via de terminal doen en de community is uitstekend. Erg blij met de overstap.

Ook erg fijn dat de hele migratie over het internet kon, naar een andere externe server mvb scripts (niet noodzakelijk maar ik had bepaalde wensen zoals het converteren van een thick-disk naar een thin-disk zodat het kopieren minder tijd in beslag nam.

De import tool binnen Proxmox waarnmee je je bestaande ESX server kan toevoegen aan Proxmox en een VM kan migreren is erg handig.
marcjo @Neus14 april 2025 17:30
Bedankt,
Ik was van plan om er ook naar te kijken.
Zodra ik de tijd er voor heb maar eens gaan doen dan.
rjong5 11 april 2025 16:26
pff. vergeet de zogenaamde free versie maar.

ja, hij is gratis te downloaden en te installeren, vervolgens kan je geen VM opstarten omdat er niet genoeg licenses zijn 8)7

vroeger kon je een * free * licenses aanvragen in je vmware account, bij broadcom kan ik het niet vinden
diersestook @rjong513 april 2025 08:48
Hier geen last van, ik krijg letterlijk een never expiring vSphere 8 Hypervisor license (Up to 8-way virtual SMP) toegewezen na installatie. Heb geen licentie hoeven downloaden/invoeren.

[Reactie gewijzigd door diersestook op 13 april 2025 08:57]

rjong5 @diersestook13 april 2025 09:56
Ik heb geen kale installatie uitgevoerd maar een update, misschien dat daar de crux zit
groene henk @rjong513 april 2025 12:16
Bij Broadcom is niks gratis. Je moet nu minimaal een 72 core licentie kopen ($3600). Mocht je nu een work around hebben, dan komt het betalen zeker terug.
rjong5 @groene henk13 april 2025 12:24
Dit is ( vooralsnog) en voor EMEA van de baan.

Bron: https://www.dutchitchanne...cores-per-order-voor-emea

Wat vooral ook apart is dat je dit soort dingen allemaal via via te horen moet krijgen, zelfs als officiele distributeur / reseller krijg je vanuit officiele kanalen helemaal niets te horen.

[Reactie gewijzigd door rjong5 op 13 april 2025 12:26]

groene henk @rjong518 april 2025 00:10
Maar het volgende komt er al aan. In October 2027 gaat VMware sommige storage drivers niet automatisch meer laden bij het booten, waardoor je automatische updates op Esx kunt uitvoeren. Met vSAN heb je dat probleem niet.
Ook schijnt er verplichte winkel nering bij Firewalls aan te komen.
Oftewel je moet alles van Broadcom kopen en waarschijnlijk straks ook nog de netwerk chips en als ze Intel overnemen de CPUs en GPUs.
Snap nog niet dat Europese Commissie hier niet iets tegen aan het voorbereiden is.
rjong5 11 april 2025 15:13
Zowel ESXi als Vcenter heeft al enige tijd update 3 ( 8.0.3 ) , sinds juni 2024 welteverstaan.

laatste release is update 3e, welke vandaag is uitgekomen.

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