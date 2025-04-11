Virtualisatie heeft in de laatste decennia een prominente plek veroverd. Bekende namen zijn onder andere Xen en VMware. Het complete platform van VMware heet vSphere en bestaat uit verschillende componenten, zoals vCenter Server, waarmee een complete virtuele omgeving kan worden beheerd, en natuurlijk de hypervisor ESXi, waarop virtuele machines hun werk kunnen doen. Broadcom heeft de derde update voor versie 8.0 van zowel vCenter Server als ESXi uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

What's New Support for Communication Device Class Network Control Model (CDC-NCM) in the ESXi USB driver:

Starting with ESXi 8.0 Update 3e, the ESXi USB driver supports the CDC-NCM protocol for compatibility with HPE Gen12 iLO Virtual NIC and interoperability with HPE Agentless Management (AMS), Integrated Smart Update Tools (iSUT), the iLORest config tool, Intelligent Provisioning, and DPUs.

Starting with ESXi 8.0 Update 3e, the ESXi USB driver supports the CDC-NCM protocol for compatibility with HPE Gen12 iLO Virtual NIC and interoperability with HPE Agentless Management (AMS), Integrated Smart Update Tools (iSUT), the iLORest config tool, Intelligent Provisioning, and DPUs. ESXi 8.0 Update 3e adds support for vSphere Quick Boot to: Intel vRAN Baseband Driver Intel Platform Monitoring Technology Driver Intel Data Center Graphics Driver AMD Instinct MI Series Driver

Broadcom makes available the VMware vSphere Hypervisor version 8, an entry-level hypervisor. You can download it free of charge from the Broadcom Support portal.