Versie 4.5.1 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bug fixes and changes in 4.5.1 Correct platform detection on Linux.

The From SxxEyy RSS filters did not always work.

RSS filters did not always work. Windows and macOS: Update Unrar to 7.11.