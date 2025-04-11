Visual Studio Code is een opensource code-editor met ondersteuning voor IntelliSense, debugging, Git en code snippets. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Ondersteuning voor de gangbare script- en programmeertalen is aanwezig en het kan daarnaast via extensies uitgebreid worden. Uitgebreide informatie over versie 1.99 is op deze pagina te vinden. Inmiddels is versie 1.99.2 verschenen en hierin zijn de volgende problemen verholpen:
Update 1.99.2 addresses these issues:
- Add experiment for setting default language model/mode
- Inno updater crashes on update
- March 2025 Recovery 2
- Agent mode chat window bug: Changing the chat mode will end your current edit session
- Considerable Input Delay After 1.99 when policies are enabled
- Chat context issue after new update.
- error when open notebook cell output in a new tag text editor
- Can't open the previous chat from the Github Copilot history
- Quick Fix overlay tips are not showing due to bad CSS