Software-update: Patch My PC 5.1.3.0

Patch My PC logo (79 pix) Versie 5.1.3.0 van Patch My PC is uitgekomen. Dit programma kan controleren of de laatste versies van ruim 500 populaire programma's zijn geïnstalleerd. Daarnaast kan het deze programma's ook installeren als ze nog niet aanwezig zijn en uiteraard ook weer verwijderen. In versie 5.0 heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen en moet het programma nu geïnstalleerd worden, waar het voorheen als portable applicatie gebruikt kon worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s new in 5.1.3.0:
  • Added filtering by app categories in both the App Library and MyApps tabs.
  • Added the ability to export and import settings as a JSON file.
  • Added support for exporting a list of apps from one device and importing it on another for one-click installation.
  • Improved app scan performance for faster detection.
Fixes and Improvements:
  • Updated UI spacing and margins in the Settings panel.
  • Made backend stability improvements and general performance tweaks.
For more details, check out this video.

Patch My PC 5.0.0.0

Versienummer 5.1.3.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Patch My PC
Download https://patchmypc.com/home-updater
Bestandsgrootte 53,94MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-04-2025 10:30 28

11-04-2025 • 10:30

28

Bron: Patch My PC

Update-historie

16-04 Patch My PC 5.4.4.0 8
17-03 Patch My PC 5.4.3.1 9
25-02 Patch My PC 5.4.3.0 13
06-12 Patch My PC 5.4.1.0 5
16-11 Patch My PC 5.4.0.0 7
10-'25 Patch My PC 5.3.3.0 14
10-'25 Patch My PC 5.3.2.0 17
10-'25 Patch My PC 5.3.1.0 3
06-'25 Patch My PC 5.2.3.0 5
05-'25 Patch My PC 5.2.1.0 14
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Patch My PC

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (28)

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TheProst 11 april 2025 10:35
Iemand ervaringen met deze software? Ik ben op werk bezig met Hol scan om alle vunerabilities te dichten. Dit zou op end-point basis super lijken.
wildhagen @TheProst11 april 2025 10:39
Wat hij doet, doet hij op zich prima.

Ik heb hem jarenlang gebruikt, maar versie 5 ben ik op afgeknapt. Die is met 5.1 echt extreem zwaar geworden, het duurt veel langer om alles op te starten, zelfs op een AMD 5950X staat hij even te stampen.

Ook de UI van versie 5 vind ik erg bloated en onoverzichtelijk geworden ten opzichte van versie 4.

Ook moet je versie 5 verplicht installeren waar versie 4 Nog portable te gebruiken was.

Ik ben overgestapt op UniGetUI (voorheen WinGetUI). Die is veel lichter en sneller. En bij mij update hij ook veel meer softwarepakketten die PatchMyPC niet eens kent.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 11 april 2025 10:40]

Damic @wildhagen11 april 2025 10:48
Heb juist deze versie voor de eerste keer geïnstalleerd en alles opent snel zonder ellenlange wacht tijden, zou het kunnen dat er nog iets ergens achter is gebleven waardoor het zo stroperig gaat?
TheProst @wildhagen11 april 2025 11:34
Oke, dan ga ik beide eens bekijken. Maar als jij al op die CPu problemen hebt ben ik benieuwd of mijn i5-1334u het uberhaupt gaat trekken
VCarlosV @wildhagen11 april 2025 13:57
Bij mij precies hetzelfde, ik gebruikte hem samen met U-check. Beiden werden na updates veel te log, groot en ingewikkeld. Ik gebruik nu UniGetUI en die bevalt mij uitstekend!
haagsepracht @TheProst11 april 2025 11:15
Kan je niet het volgende command silent runnen op alle pc’s een paar keer per dag oid? winget upgrade --all
beerse
@haagsepracht11 april 2025 11:30
:+
We installeren software en updaten dat zo af en toe
We maken een commandline utility om software updates makelijk te doen.
We willen een grafische schil om die commandline utilitiy heen zodat we het kunnen scripten
We willen een commandline om de grafische schil aan te sturen om de ....
}>

Zelf heb ik voor chocolatey.org gekozen om applicaties te installeren en te updaten. Voor de installatie kijk ik op de website. Voor de upgrade van alles, zo af en toe: PS> choco upgrade all
Natuurlijk kan je ook voor winget of 1 van de andere tools kiezen.
diehardmking 11 april 2025 16:06
Dit is alleen voor software updates. Hebben jullie nog tips voor een goeie software om drivers up to date te houden?

De meeste software die ik vindt kent nogal wat reclame, rommel of stopt na 3 updates

[Reactie gewijzigd door diehardmking op 11 april 2025 16:07]

Xfade @diehardmking11 april 2025 21:17
Ik zou windows het laten afhandelen. Behalve je grafische kaart misschien. Zoveel voordeel is er niet te halen om altijd maar direct te updaten.
eazyq 11 april 2025 10:47
In hoeverre zijn dit soort programma’s nog gratis? Meestal extra software installeren nodig of de eerste 5 updates zijn gratis daarna betalen.
Von Henkel 11 april 2025 10:57
Zelf gebruik ik PatchMyPc en UniGetUi samen 1 keer per week.
Of software iets trager is of niet maakt mij niet uit.
Beide programma's vullen mekaar goed aan
shicomm 11 april 2025 18:09
uniget is ook geen gouden greep maar beter dan deze versie van PmP.
Het terminal panel van chris titus is overigens ook een aanrader ( irm https://christitus.com/win | iex ) ; die heeft zelfs geen portable applicatie nodig ;)
the_shadow @UPPERKEES11 april 2025 11:32
Dan heb je toch geen 3rd party applicatie nodig voor deze basis functionaliteit, verwacht Windows dat elke gebruiker dit zelf handmatig doet?
Wat een onzin reactie. Als je alle software via de Windows Store installeert, heb je dit soort applicaties inderdaad niet nodig. Werkelijkheid is dat iedereen software los download, en dan wordt het opeens wel lastiger. Dat geldt natuurlijk voor een willekeurige Linux distro net zo: als je iets installeert/compileert buiten je package manager om, dan wordt het best een uitdaging om ze gecentraliseerd up-to-date te houden.
Carlos0_0
@the_shadow11 april 2025 11:58
Valt ook nog best wel mee hoor

browsers werken zich zelf bij
Keepass gaf deze ochtend een melding, had hem al even niet gebruikt.
Oh nieuwe versie dus even na de website, en nieuwe installatie gedownload en geïnstalleerd niks lastig aan.
Notepad++ geeft ook gewoon een melding bij een nieuwe versie, en kan je zo direct updaten zonder hem zelf te hoeven downloaden(Doen genoeg software pakketten sowieso een melding al geven).
Dus echt lastig nee valt wel mee, dit zal misschien dingen als netframework en visual c++ etc updaten, maar he dat doet windows update ook.

Dus windows apps zijn prima zonder deze apps bij te werken, idd genoeg kan via de ms store(Waar je niet eens een account voor nodig heb).
the_shadow @Carlos0_011 april 2025 18:10
Vandaar mijn opmerking 'gecentraliseerd'. Het merendeel van de applicaties houdt zichzelf bij, maar degene die dat niet doen zijn zonder package manager moet je of met de hand, of met een tool bijhouden.
UPPERKEES @the_shadow11 april 2025 12:25
Flatpaks for the win. Lees ook dat GNOME Software op Silverblue je firmware en je OS bijhoudt. Grotendeels transparant. Met makkelijke (automatische) rollback als dat niet goed werkt.
wildhagen @UPPERKEES11 april 2025 11:44
Huh? Windows is toch gebruiksvriendelijk? Dan heb je toch geen 3rd party applicatie nodig voor deze basis functionaliteit, verwacht Windows dat elke gebruiker dit zelf handmatig doet?
Het gaat hier niet om Windows Updates, want dat doet PatchMyPC niet. Dat kan idd ook gewoon prima met de native Windows Update in Windows zelf.

Patch My PC (en soortgelijke tools als UniGetUI) patchen 3rd party applicaties die geinstalleerd zijn, denk aan een 7-Zip etc.

En ja ook Windows zélf kan dat met een Powershell statement:
winget upgrade --all --recurse
Zie https://learn.microsoft.c...ge-manager/winget/upgrade

En voor een poweruser is dat ook allemaal prima te doen, maar de gemiddelde gewone gebruiker (waar PatchMyPC zich op richt) is dat veel te complex. Daarom bouwen die er een GUI omheen zodat het voor die gebruikers wat makklijker wordt.
Carlos0_0
@wildhagen11 april 2025 12:01
Alleen kunnen die prima de windows store gebruiken, waarbij menig toch al vast zit aan een microsoft account nu van die groep mensen.
Verder heb je geen account nodig op zich voor de store, maar scheelt wel weer 3th party update apps gebruiken.
Massiefje @UPPERKEES11 april 2025 11:39
Dit gaat toch geheel niet om Windows? Dit gaat toch om 3rd party software?

In Linux zul je die ook moeten updaten, dat gaat ook niet vanzelf. Dus houd aub op met 'we moeten naar Linux', want dat slaat echt nergens op.

Gebruik lekker wat JIJ fijn vindt, dan doet de rest van de wereld dat ook gewoon, okay?
UPPERKEES @Massiefje11 april 2025 12:22
Dat gaat dus wel automatisch, dat vertelde ik in mijn comment :) En niet alleen je browser, ook je firmware. Met magische rollbacks en health checks.

[Reactie gewijzigd door UPPERKEES op 11 april 2025 12:29]

Verwijderd @UPPERKEES11 april 2025 11:49
Meteen even de kop indrukken;

De meeste Linux distro's maintainen hun eigen repository waardoor software en drivers nog wel eens kunnen achterlopen. Wil je dat voorkomen zal je e.e.a. zelf moeten compilen of in sommige gevallen een andere repository moeten toevoegen.

Of te wel, bij Linux gaat het er niet heel anders aan toe tenzij je genoegen neemt met de default meuk die de Linux Distro in hun eigen repository aanbied. Dus overstappen naar een Debian, Fedora, CentOS, Ubuntu, Mint klinkt leuk maar ook daar heb je de nodige handelingen om de meest recente meuk te installeren.
UPPERKEES @Verwijderd11 april 2025 12:24
Nee hoor, check Flatpaks maar eens. En met Silverblue is je base install in principe managed en zeer up2date met upstream.
Xfade @UPPERKEES11 april 2025 21:19
Wat omslachtig allemaal. Klinkt niet gebruiksvriendelijk.
UPPERKEES @Xfade11 april 2025 23:13
Wel goed lezen, het is allemaal transparant voor de user. Ik leg de details alleen uit. Voor de user gebeuren deze dingen op de achtergrond en automatisch. Met automatische rollback als health checks falen.
beerse
@UPPERKEES11 april 2025 11:33
Besef dat gebruikersvriendelijk iets anders is dan beheerdersvriendelijk. Installatie en onderhoud is naar mijn idee voor de beheerder, niet voor de gebruiker.
UPPERKEES @beerse11 april 2025 12:28
Een gebruiker zonder beheerder dan? ;) Die heeft die rol gewoon.
beerse
@UPPERKEES11 april 2025 16:23
En dan nog: Gebruikers vriendelijk: Vriendelijk voor de gebruikers-rol.
msWindows heeft in al haar gedaanten en versies bewezen niet consistent te zijn voor de beheerders. Elke nieuwe versies "eenvoudiger" instellingen menu's waarbij weggelaten instellingen in een "advanced" menu belanden. Tot op het niveau dat ze oude mogelijkheden en opties als nieuwe power-tools aanbieden. Ze weten soms zelf niet eens meer wat/waar/hoe te doen.

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