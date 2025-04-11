Versie 5.1.3.0 van Patch My PC is uitgekomen. Dit programma kan controleren of de laatste versies van ruim 500 populaire programma's zijn geïnstalleerd. Daarnaast kan het deze programma's ook installeren als ze nog niet aanwezig zijn en uiteraard ook weer verwijderen. In versie 5.0 heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen en moet het programma nu geïnstalleerd worden, waar het voorheen als portable applicatie gebruikt kon worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s new in 5.1.3.0: Added filtering by app categories in both the App Library and MyApps tabs.

Added the ability to export and import settings as a JSON file.

Added support for exporting a list of apps from one device and importing it on another for one-click installation.

Improved app scan performance for faster detection. Fixes and Improvements: Updated UI spacing and margins in the Settings panel.

Made backend stability improvements and general performance tweaks. For more details, check out this video.