Software-update: FreeDOS 1.4

FreeDOS logoFreeDOS is, zoals de naam al laat vermoeden, een omgeving die compatibel is met MS-DOS en die onder de GPL wordt uitgebracht. Hoewel de gewone thuisgebruiker al jaren geleden is overgeschakeld naar een grafisch besturingssysteem, bestaat er toch een redelijk grote markt voor dit besturingssysteem. Veel embedded systemen maken nog gebruik van MS-DOS, zoals kassa's en draagbare barcode-lezers, maar moeten daarvoor nog steeds licentiegelden afdragen. Daarnaast kan het ook worden gebruikt in bedrijfsomgevingen voor applicaties die alleen correct werken in een DOS-omgeving. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben FreeDOS 1.4 uitgebracht met de volgende aankondiging:

FreeDOS 1.4

This version includes an updated FreeCOM, Install program, and HTML Help system. This also includes improvements to many of the utilities including FDISK, JEMM, 7Zip, FORMAT, FASM, MORE, RUNTIME, and more! Packages have been reorganized in FreeDOS 1.4 so they will be easier to find: The LiveCD installs a complete user-based DOS system including standard DOS programs, Applications, Archivers, Device Drivers, Games, Networking, Sound, and basic tools. Use the BonusCD to install Development, Editors, Boot Tools, OpenGEM, and extra utilities. Most users should use the Live CD image to install FreeDOS, especially if you're using a virtual machine. We also have a USB installer for real hardware, a Legacy CD installer for older hardware, and a floppy edition for classic hardware.

FreeDOS
Versienummer 1.4
Releasestatus Final
Website FreeDOS
Download https://www.freedos.org/download/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-04-2025 09:00
19 • submitter: danmark_ori

11-04-2025 • 09:00

19

Submitter: danmark_ori

Bron: FreeDOS

Update-historie

04-'25 FreeDOS 1.4 19
02-'22 FreeDOS 1.3 26
09-'06 FreeDOS 1.0 43
05-'04 FreeDOS 2.0.35 32
06-'03 FreeDOS 2.0.30 31
11-'02 FreeDOS 2.0.27 15

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Reacties (19)

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PolarBear 11 april 2025 09:38
Veel embedded systemen maken nog gebruik van MS-DOS, zoals kassa's en draagbare barcode-lezers, maar moeten daarvoor nog steeds licentiegelden afdragen.
Zullen dat er echt nog veel zijn?
Hoopje @PolarBear11 april 2025 13:53
Steeds minder. Deze tekst vind je al met kleine wijzigingen in de Tweakers-aankondiging van FreeDOS 1.0 uit 2006. Toen zal DOS op zulke apparaten nog redelijk gangbaar geweest zijn.

Maar inmiddels is het bijna 20 jaar later. Ik werk bij een bedrijf dat o.a. kassa's voor winkelketens maakt. En hoewel kassa's nog steeds niet de allersnelste PC's zijn (dat is ook nergens voor nodig), draaien ze tegenwoordig gewoon Windows of Linux. Ik zal niet beweren dat er nergens meer een heel oude kassa in gebruik is, maar niet bij grotere winkelketens in ieder geval.
GarBaGe 11 april 2025 09:54
Komt deze DOS versie ook met Stacker of Double Space?
2x de ruimte met een beetje compressie....
Je moet immers een beetje zuinig omgaan met de ruimte op je 20MB harddisk :)
Nijl @GarBaGe11 april 2025 10:30
je moet van je floppen de andere kant ook inknippen, dan kan je ze aan beide kanten gebruiken..
GarBaGe @Nijl11 april 2025 10:43
Op PC heb ik dat nooit gehad.
Zelfs mijn 8086 5,25" drive was standaard DS (double sided).
Alleen op mijn C64 1541 floppy drive was SS (single sided) en dan kon je knippen en omkeren.

En ja, ik heb omkeren ook geprobeerd op de PC.
Dat werkt.
Alleen, zodat je geformatteerd heb in de omgekeerde toestand, kon je de floppy niet meer gebruiken in de normale stand :)
Alex3 @GarBaGe11 april 2025 12:29
Ja, ik kon er zelfs 80 tracks per kant op kwijt.
Anonyymm @GarBaGe11 april 2025 12:55
Haha, heerlijk om te lezen dit. Goede oude tijd.. ;)
mcwieger @Nijl11 april 2025 18:09
Gaatje boren in je diskette (3,5 inch) om van DD naar HD te gaan (720KB > 1,44MB).
Je autoexec.bat aanpassen om geheugen aan te passen door applicaties in het himem te laten opstarten. En stacker inderdaad.

De dingen die je moest doen om nog iets te maken van je low-spec pc...om nog maar te zwijgen van de pokes die je op de MSX moest opgeven om sommige games te laten werken

En dan zijn de kinderen van tegenwoordig digital natives die zo handig zijn met computers... :? /boomer-mode off

[Reactie gewijzigd door mcwieger op 11 april 2025 18:13]

Videopac @GarBaGe11 april 2025 09:59
Seagate ST-225 8-)
RogerWilco2 @GarBaGe11 april 2025 10:15
20MB?
Ik heb nog een 10MB harddisk.
beerse 11 april 2025 09:19
Ooit zijn de bios en msDos op elkaar geschreven. De huidige hardware staat standaard al in efi/uefi mode en de bios stand wordt geblokeerd. Kan deze FreeDOS ook draaien op de huidige efi/uefi hardware waar de bios compatibiliteit wordt geblokkeerd?

Daarnaast, gezien de maten van de computers van ooit en wat er nu in uefi beschikbaar is, zijn er bewegingen om het gewoon helemaal in de uefi omgeving te steken?

Sorry, ik ben gewoon nieuwsgierig en heb even geen zin om er direct in te duiken...
downtime @beerse11 april 2025 13:50
Ik denk dat dat niet kan. Een machine met een BIOS start de CPU in real mode voor backward compatibility met oudere OS'en en applicaties. Het OS maakt dan de switch naar een hogere modus.
Een machine met UEFI start de processor in een andere modus (long mode?) die niet backward compatible is. Als je FreeDOS herschrijft om het compatible met UEFI te maken zal een deel van die bestaande applicaties niet meer werken. En het hele doel van FreeDOS is nu juist om binary compatible met oude applicaties te blijven. Anders kun je net zo goed naar een modern OS upgraden.
beerse @downtime11 april 2025 16:30
Nu ken ik de technische details niet meer zo goed. Maar volgens mij is er bij het opstarten in uefi mode ook een moment waarop de cpu in real-mode komt of in ieder geval kan komen. Bijvoorbeeld bij het laden van de drivers of zo iets. Het is creatief hacken maar als FreeDOS dat oppakt en daar begint...

Uiteindelijk is msDos niet anders dan een boot-loader met een stapel drivers en libraries. Voor zover ik weet draait er met msDos geen echte kernel en zijn de applicaties de baas.

Toegegeven, de tijd dat ik in de bios en boot hoek zat te klooien is van voor efi (en dus van ruim voor uefi), het is goed mogelijk dat de huidige security instellingen wat lastig zijn...
_JGC_ @beerse11 april 2025 10:59
Nee, FreeDOS heeft een DOS-compatible systeem nodig, wat inhoudt dat je een BIOS of UEFI met Legacy mode nodig hebt.
JeanB42 11 april 2025 10:11
Ik weet het antwoord niet, maar het zou me niets verbazen. Cobol is ook nog steeds in veel systemen terug te vinden.
UTMachine @JeanB4211 april 2025 11:04
COBOL wordt nog geleverd/ondersteund door IBM, waar bij dos microsoft het volgens mij niet meer ondersteunt. COBOL is alleen niet zo sexy als bv Go (of de andere flavor of the day, volgende week)
downtime @UTMachine11 april 2025 12:51
COBOL wordt ook nog steeds doorontwikkeld. Er is zelfs een recente COBOL 2023 standaard. Op m'n werk kwam ik in het verleden Fujitsu NetCOBOL tegen wat COBOL code naar .NET kan compileren. Daar werd ook nog steeeds actief in ontwikkeld. Dan heb je het beste van twee werelden: Oude code die werkt op een modern platform.
InjecTioN 11 april 2025 09:08
Laten we ook vooral niet vergeten dat het een goed alternatief is voor MS DOS op een (wat meer) vintage machine. Zo zou je potentieel je oude laptop kunnen gebruiken in combinatie met SBEMU, om oude DOS games te kunnen spelen met geluid. :)
jvr 11 april 2025 14:13
Volgens mij ben ik met MS DOS 3.0 begonnen.
Gebruikte vaak Norton Commander om bestanden te managen....scheelde een hoop type werk.

Win3.11 zorgen voor mij voor een opluchting omdat je programma's tegelijk kon gebruiken.

Win95/98 zorgde voor mij er voor dat multimedia en internet kon gebruiken en kon je de computer echt voor school taken etc. gebruiken..het werd een praktisch, bijna onmisbaar ding.
Het was wel onstabiel terwijl zijn zusje Windows2000 met een NT kernel wel stabiel was maar slecht omging met multimedia.

XP bracht alles samen en is ook uiteindelijk een succes gebleken.

De Windows versies erna hebben nooit zulke grote vernieuwingen gebracht als toen.

Maar zelfs nu gebruik ik nog de DOS commando's die ik als 10 jarige met DOS 3.0 heb geleerd.
Ik vind het dus ook leuk om te lezen dat men hiermee nog steeds bezig is.
Als dat niet meer gebeurd, dan vrees ik dat onze geschiedenis straks onleesbaar is voor toekomstige generaties.

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