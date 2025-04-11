FreeDOS is, zoals de naam al laat vermoeden, een omgeving die compatibel is met MS-DOS en die onder de GPL wordt uitgebracht. Hoewel de gewone thuisgebruiker al jaren geleden is overgeschakeld naar een grafisch besturingssysteem, bestaat er toch een redelijk grote markt voor dit besturingssysteem. Veel embedded systemen maken nog gebruik van MS-DOS, zoals kassa's en draagbare barcode-lezers, maar moeten daarvoor nog steeds licentiegelden afdragen. Daarnaast kan het ook worden gebruikt in bedrijfsomgevingen voor applicaties die alleen correct werken in een DOS-omgeving. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben FreeDOS 1.4 uitgebracht met de volgende aankondiging:

FreeDOS 1.4 This version includes an updated FreeCOM, Install program, and HTML Help system. This also includes improvements to many of the utilities including FDISK, JEMM, 7Zip, FORMAT, FASM, MORE, RUNTIME, and more! Packages have been reorganized in FreeDOS 1.4 so they will be easier to find: The LiveCD installs a complete user-based DOS system including standard DOS programs, Applications, Archivers, Device Drivers, Games, Networking, Sound, and basic tools. Use the BonusCD to install Development, Editors, Boot Tools, OpenGEM, and extra utilities. Most users should use the Live CD image to install FreeDOS, especially if you're using a virtual machine. We also have a USB installer for real hardware, a Legacy CD installer for older hardware, and a floppy edition for classic hardware.