Software-update: PowerToys 0.90.1

PowerToys logo (79 pix) Microsoft heeft versie 0.90.1 van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP, en sinds halverwege 2019 is Microsoft ook bezig met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10 en hoger. De PowerToys bestaan onder meer uit Awake, Color Picker, FancyZones, File Explorer Add-ons, Image Resizer, Keyboard Manager, PowerRename, PowerToys Run en Shortcut Guide. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Highlights
  • #38422 - Fixed an issue where v0.90 couldn't be installed from WinGet.
  • #38440 - Fixed an issue where Command Palette wouldn't launch when WinGet wasn't present.
  • #38460 - Fixed a crash when launching Command Palette as administrator.
  • #38531 - Fixed an issue where Command Palette was attempting to install dependencies that already existed.
  • #38676 - Updated .NET package to 9.0.4

PowerToys

Versienummer 0.90.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Microsoft
Download https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/v0.90.1
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-04-2025 07:30 2

11-04-2025 • 07:30

2

Bron: Microsoft

Update-historie

24-06 PowerToys 0.100.1 15
10-06 PowerToys 0.100.0 10
28-04 PowerToys 0.99.0 9
27-03 PowerToys 0.98.1 0
18-03 PowerToys 0.98.0 14
10-02 PowerToys 0.97.2 3
28-01 PowerToys 0.97.1 6
20-01 PowerToys 0.97.0 7
26-11 PowerToys 0.96.1 3
19-11 PowerToys 0.96.0 1
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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (2)

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ArCadE 18 april 2025 10:09
Helaas nog steeds niet mogelijk om de quick access bar aan te passen...
Jeff88 18 april 2025 17:29
Bij mij werkt de mouse without borders functie niet meer sinds de laatste update. Zijn er meer mensen die dit probleem ervaren?

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