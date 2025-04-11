Microsoft heeft versie 0.90.1 van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP, en sinds halverwege 2019 is Microsoft ook bezig met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10 en hoger. De PowerToys bestaan onder meer uit Awake, Color Picker, FancyZones, File Explorer Add-ons, Image Resizer, Keyboard Manager, PowerRename, PowerToys Run en Shortcut Guide. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Highlights
- #38422 - Fixed an issue where v0.90 couldn't be installed from WinGet.
- #38440 - Fixed an issue where Command Palette wouldn't launch when WinGet wasn't present.
- #38460 - Fixed a crash when launching Command Palette as administrator.
- #38531 - Fixed an issue where Command Palette was attempting to install dependencies that already existed.
- #38676 - Updated .NET package to 9.0.4