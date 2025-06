Versie 4.4.0 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Subtitle files will be deobfuscated if required.

Show server Personal notes on the main servers display.

on the main servers display. Windows: Use par2cmdline-turbo by default

macOS: Dropped support for macOS 10.12 and below.

macOS and Windows: Use Python 3.13 for release.

Windows: The next release will no longer support Windows 32bit or Windows 7. Bug fixes Toggling of Servers could result in jobs being stuck at 99%.

Corrupt NZB's could also result in jobs being stuck at 99%.

Config restart would always determine redirect URL instead of using current.

Correctly handle disk full errors from Unrar.

errors from Unrar. Create new history database in case of no such table error.

error. Interface could load in tabbed mode even though it was not enabled.