Versie 4.3.1 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn enkele problemen verholpen die zijn gevonden sinds het uitkomen van versie 4.3.0 enkele dagen geleden, maar er worden verder geen details gedeeld.

SABnzbd 4.3.1 This is the first bug fix release of SABnzbd 4.3.0.