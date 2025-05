Microsoft heeft een update voor versie 1.19 van Windows Terminal uitgebracht. Windows Terminal wordt met Windows 11 meegeleverd en maakt het mogelijk om in een scherm met tabbladen een command prompt, PowerShell, Windows PowerShell en Azure Cloud Shell te openen. Het programma heeft ondersteuning voor thema's en profielen. Nieuw in versie 1.19 is onder meer een zoekfunctie, thema's worden nu gerespecteerd onder Windows 11, en de nieuwe rendering engine is nu als standaard ingesteld. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Windows Terminal version 1.19.11213.0 This is probably the last servicing release for 1.19 before Stable moves on to 1.20. Changes Terminal now comes with Cascadia Code 2404.23, which has a couple hundred new glyphs! (#17137)

We've moved to the latest Azure Cloud Shell API version to prevent it from breaking on you (#17115) Bug Fixes Hidden cursors will no longer sometimes reappear unexpectedly (#17148)

Maximizing a minimized window will no longer move your viewport around mysteriously (#17058)

We've fixed a number of UI style errors in menu item capitalization and our use of ellipses (...) (#16886)