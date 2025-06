Microsoft heeft een update voor versie 1.22 van Windows Terminal uitgebracht. Windows Terminal wordt met Windows 11 meegeleverd en maakt het mogelijk om in een scherm met tabbladen onder meer een commandprompt, PowerShell, Windows PowerShell en Azure Cloud Shell te openen. Het programma heeft ondersteuning voor thema's en profielen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This is a quick servicing release; expect more to follow!

We've resolved a source of deadlocks on console session handoff (#18676)

The Japanese names for Split Tab and Rename Tab have been improved (#18569)