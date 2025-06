Een regelmatig besproken stukje software in het Foto & Video Workflow-subforum is PTGui. Dit programma richt zich op het maken en aanpassen van samengestelde beelden. Dat kan een verticaal of horizontaal panorama zijn, maar ook één groot beeld met een enorme resolutie dat samengesteld is uit talloze afzonderlijke opnames. Met een stapel foto's als invoer kan het programma daarna zelf uitzoeken hoe ze naast elkaar gezet moeten worden. Voor het rekenintensieve deel kan bovendien via OpenCL de gpu worden ingezet om sneller klaar te zijn. De software is beschikbaar is een standaard- en pro-versie; de verschillen tussen beide worden op deze pagina tegen elkaar afgezet. In versie 13.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 13.1: Fixed: "Assertion Failed" error when stitching certain projects.

Fixed: Error "Missing RowsPerStrip or TileSize tag" when opening certain TIFF files.

PTGui now reads the white balance from tiff and jpeg images that were developed from RAW files in Adobe Camera Raw.