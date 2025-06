Een regelmatig besproken stukje software in het Foto & Video Workflow-subforum is PTGui. Dit programma richt zich op het maken en aanpassen van samengestelde beelden. Dat kan een verticaal of horizontaal panorama zijn, maar ook één groot beeld met een enorme resolutie dat samengesteld is uit talloze afzonderlijke opnames. Met een stapel foto's als invoer kan het programma daarna zelf uitzoeken hoe ze naast elkaar gezet moeten worden. Voor het rekenintensieve deel kan bovendien via OpenCL de gpu worden ingezet om sneller klaar te zijn. Het beschikt over verschillende opties, waarbij het met PTGui Pro ook mogelijk wordt om onder andere hdr-foto's te combineren, bewegende objecten te maskeren en het kijkpunt aan te passen. In versie 12.26 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.26: Fixed: loading a project created with PTGui 13 in PTGui 12 could fail with an error if it uses unsupported functionality (such as DNG output). Now shows a warning only and loads the project.

Fixed: When linking HDR brackets, PTGui would switch to Advanced mode but this was unnecessary.

Fixed: the Copy / Paste / Select All menubar items in the main window were missing since v12.25.

Fixed: Linux: when deleting an image, the list in the Source Images tab would not be updated immediately, so the image would remain visible.