Crystal Dew World kennen we van CrystalDiskInfo en CrystalDiskMark, twee programma's die uitgebreide informatie over karakteristieken en prestaties van de harde schijf kunnen geven. Sinds kort is er ook een programma die niet alleen naar de prestaties van de harde schijf kijkt, maar ook naar de processor en videokaart. Net als CrystalDiskInfo is CrystalMark Retro beschikbaar in een kale uitvoering en een versie met een animethema. De download bevat een enkel uitvoerbaar bestand voor een 32bit-, 64bit-, of arm-architectuur en hoeft niet geïnstalleerd te worden om zijn werk te kunnen doen. Sinds versie 1.0.0 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.0.2: Fixed: Memory size was not accurately displayed in environments with less than 1GB

Updated: Language files (Korean/Traditional Chinese) Changes in version 1.0.1: Fixed: OS information could not be obtained under some conditions.

Fixed: DPI setting was not reflected under some conditions.