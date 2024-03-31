Crystal Dew World kennen we van CrystalDiskInfo en CrystalDiskMark, twee programma's die uitgebreide informatie over karakteristieken en prestaties van de harde schijf kunnen geven. Het heeft nu een nieuw programma gemaakt die niet alleen naar de prestaties van de harde schijf kijkt, maar ook naar de processor en videokaart. Net als CrystalDiskInfo is CrystalMark Retro beschikbaar in een kale uitvoering en een versie met een animethema. De download bevat een enkel uitvoerbaar bestand voor een 32bit-, 64bit-, of arm-architectuur en hoeft niet geïnstalleerd te worden om zijn werk te kunnen doen. Aangezien dit om de allereerste uitgave gaat, is er geen changelog beschikbaar.