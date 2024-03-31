Software-update: CrystalMark Retro 1.0.0

CrystalMark Retro logo (79 pix)Crystal Dew World kennen we van CrystalDiskInfo en CrystalDiskMark, twee programma's die uitgebreide informatie over karakteristieken en prestaties van de harde schijf kunnen geven. Het heeft nu een nieuw programma gemaakt die niet alleen naar de prestaties van de harde schijf kijkt, maar ook naar de processor en videokaart. Net als CrystalDiskInfo is CrystalMark Retro beschikbaar in een kale uitvoering en een versie met een animethema. De download bevat een enkel uitvoerbaar bestand voor een 32bit-, 64bit-, of arm-architectuur en hoeft niet geïnstalleerd te worden om zijn werk te kunnen doen. Aangezien dit om de allereerste uitgave gaat, is er geen changelog beschikbaar.

CrystalMark Retro

Versienummer 1.0.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Crystal Dew World
Download https://sourceforge.net/projects/crystalmarkretro/files/1.0.0/
Bestandsgrootte 11,86MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 31-03-2024 20:19
14 • submitter: danmark_ori

31-03-2024 • 20:19

14

Submitter: danmark_ori

Bron: Crystal Dew World

Update-historie

04-'25 CrystalMark Retro 2.0.2 8
03-'25 CrystalMark Retro 2.0.0 5
05-'24 CrystalMark Retro 1.0.2 0
03-'24 CrystalMark Retro 1.0.0 14

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CrystalMark Retro

geen prijs bekend

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Reacties (14)

-Moderatie-faq
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CriticalHit_NL 31 maart 2024 20:58
Ik heb hem even getest, als vergelijkingsmateriaal voor anderen:
https://i.imgur.com/kvVaBSo.png
  • i9 13900K stock -0.06v undervolt geen throttle 5.5Ghz/4.3Ghz all core.
  • EVGA GTX1080Ti FTW3 tussen 1949-1987Mhz
  • 128GB DDR5-5600 Corsair Dominator Platinum RGB CL40 XMP @ 5400Mhz.
Achtergrond taken niet afgesloten, CPU score zou wellicht nog hoger kunnen zijn.
De Samsung 990 Pro 4TB wilde ik niet gaan stressen.

Update:
Nog een test zonder alle onnodige achtergrond taken/services:
https://i.imgur.com/9BwcugZ.png

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 24 juli 2024 05:58]

Xorifelse @CriticalHit_NL1 april 2024 02:03
Alleen nu nog een test of over 6 maanden hetzelfde product is geleverd, zoals de meeste hardware met revisies en dezelfde barcode..

[Reactie gewijzigd door Xorifelse op 24 juli 2024 05:58]

CriticalHit_NL @Xorifelse1 april 2024 02:09
Kan je mij uitleggen wat je hier precies mee bedoelt?
Of de performance nog hetzelfde is na zoveel maanden?
Xorifelse @CriticalHit_NL1 april 2024 02:14
Nee, wat ik bedoel is een leverancier die een product stuurt naar "reviewers" om het daarna te degraderen naar een "mediocre/middelmatig" product om het goedkoper te maken. Het gebeurd steeds en steeds vaker..

[Reactie gewijzigd door Xorifelse op 24 juli 2024 05:58]

Robertdw @Xorifelse1 april 2024 11:40
Begrijp niet wat dat met dit artikel te maken heeft. De reacties zijn niet van reviewers, maar juist van gewone gebruikers, die die producten dus zelf hebben gekocht.
Tyrian 31 maart 2024 21:26
Even op mijn Dell Precision 7875 gedraaid:
https://i.imgur.com/gyLLYfe.jpeg

AMD Ryzen Threadripper Pro 7955WX, 4.5 GHz, 16 core, 32 thread (Zen 4 Storm Peak)
AMD® WRX90 chipset
4x16GB DDR5 4800 ECC Registered, Quad channel
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super Inno3D
SK hynix PC801 PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 2280 SSD 1TB first SSD
Corsair MP600 Pro NH PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 2280 SSD 8TB second SSD
Terratec Aureon 7.1 PCIe
LG BU40N 6x BluRay ReWriter DL Slimline
Windows 11 Professional x64
Dell 1350 watt PSU

SSD prestaties zullen wat tegengehouden worden door mijn disk versleuteling.

Alle specs:
inventaris: Workstation: Dell Precision 7875
twiFight 1 april 2024 00:08
Net even getest om te kijken wat het effect is van 1) eco-mode van de cpu en 2) mijn cpu fan speed.
Gelukkig maakt mijn fan speed niet zo veel uit dus die kan ik lekker stil laten draaien. De eco-mode geeft resultaten die redelijk vergelijkbaar zijn met de benchmarks van de grote sites, dus in die zin geeft deze tool wel een aardig goed beeld van de prestaties. Alhoewel een getal op zich natuurlijk weinig zegt over wat je er van merkt in de praktijk.

De GPU resultaten waren bij mij onbruikbaar omdat ik die in de driver limiteer op 60 fps en de waardes wijken, hoogstwaarschijnlijk daardoor, echt mega veel af van de gebruikers boven mij, ondanks dat mijn GPU (7900XT) juist niet veel zou moeten afwijken.
angerfist-yentl 1 april 2024 00:11
Ook maar even getest, geloof het of niet maar dit is nog steeds mijn hoofdcomputer.
Met het oog op einde ondersteuning windows 10 dit jaar toch maar een upgrade bij elkaar sparen :(
hoop dat die weer zo lang mee mag gaan!

https://i.imgur.com/k01QAcu.png

Intel Core i7-4770K, 4400 MHz (44 x 100)
ASRock Z87 Extreme6
4x Kingston HyperX 8 GB DDR3-1600 DDR3
Dit is haar 4e graficekaart al (begonnen met 2x XFX Radeon HD 7970 crossfire > MSI 390x > RX570 4GB>RX590 :o
Samsung SSD 840 EVO 250GB (bootdisk)
4x HP 2410GB MLC PCIe ioDrive2 Duo.
Corsair RM850 voorziet deze computer al vanaf 2013 van stroom :P
Corsair H100i waterkoeling (die er ook al inzit sinds 2013 dus echt knap dat die nog werkt :9 )
Creative XFI Extrememusic PCI soundkaart

Voor mij snel zat heb nog niet het gevoel gehad dat hij traag is ofzo. :o
_Pussycat_ @angerfist-yentl1 april 2024 04:13
geloof het of niet maar dit is nog steeds mijn hoofdcomputer
Wat zou daar niet aan te geloven zijn?
Darkjacky 1 april 2024 05:08
Ik krijg 2D niet hoger dan 9000 ongeveer met een RTX 4080. Vsync geforceerd uit helpt niet.
Is er een pagina met scores ergens?
Jets 1 april 2024 08:24
Zou prettig zijn in vervolg ook een portable versie aan te wijzen. Dit soort programma's hoeven niet per definitie geïnstalleerd te worden

https://sourceforge.net/p...rkRetro1_0_0.zip/download
Banath 1 april 2024 11:00
Vroege 1 april grap?
DrPoncho 1 april 2024 12:29
Pluspunten voor het consistente taalgebruik ;)
DikkieDick 1 april 2024 15:47
WTF: idd 1 aprilgrap? Wel een installer. Het ding runt, opeens een volledige popup op het scherm van dit programma (schermvullend) en wil ik afsluiten opent ie een X-pagina. Daar zit ik niet op te w88.

[Reactie gewijzigd door DikkieDick op 24 juli 2024 05:58]


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