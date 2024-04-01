Software-update: Media Player Classic - Home Cinema 2.2.0

Media Player Classic logo (75 pix) In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.2.0 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Updates:
  • Updated LAV Filters to version 0.79.1
  • Updated MediaInfo DLL to version 24.03
Changes/additions/improvements:
  • Now supports decoding H.266/VVC video
Fixes:
  • A few bug fixes and small improvements

Media Player Classic - Home Cinema screenshot (620 pix)

Versienummer 2.2.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Doom9
Download https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases/tag/2.2.0
Bestandsgrootte 20,75MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-04-2024 16:17 16

01-04-2024 • 16:17

16

Bron: Doom9

Update-historie

21-07 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.4 0
17-06 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.3 5
04-06 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.2 1
20-04 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.1 0
04-04 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.0 10
20-03 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.4 0
04-03 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.3 0
16-02 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.2 14
27-01 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.1 0
08-01 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.0 4
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Media Player Classic - Home Cinema

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (16)

-Moderatie-faq
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jmk 1 april 2024 20:10
Zijn er al mensen die ervaringen hebben met H.266/VVC videos? Ben vooral benieuwd naar ervaringen in donkere scenes en water(vallen). Daar doet H265 het vrij matig soms, vooral op lagere bitrates.
Damic @jmk1 april 2024 20:35
heb je een voorbeeld dat ik kan bekijken? Dan zal ik dat testen voor je. * Damic heeft een hdr ready scherm (hdr400)

[Reactie gewijzigd door Damic op 23 juli 2024 15:18]

jmk @Damic1 april 2024 21:18
Dank je voor je reactie! Ik heb ook een best goed HDR scherm en wilde juist een grafisch mooie video testen maar heb nog bijna geen H266 materiaal gezien op de bekende plekken.
Damic @jmk1 april 2024 21:22
Je zult dan moeten wachten tot firma's dat oppikken om h266 materiaal te maken. AV1 is ook nog niet opgepikt terwijl dat ook heel goed moet zijn.

Ik heb al wel gezien dat fraunhofer en-/decoders codecs heeft https://www.hhi.fraunhofe...d-solutions/h266-vvc.html kun je misschien met testen.
graey 1 april 2024 16:19
"Programmatuur-bijwerking: Media Player Classic - Thuisbioscoop 2.2.0" - zien we hier Tweakers.net AI aan het werk? Iets te veel vertaald, lijkt me :+
The Zep Man @graey1 april 2024 16:19
.plan: We stoppen de taalverloedering en omarmen het Nederlands vanaf nu voll...
graey @The Zep Man1 april 2024 16:21
Ah, die miste ik even. Hulde!
Robertdw @The Zep Man1 april 2024 16:23
Erg toevallig en doorzichtig om daarmee op 1.4 te beginnen.
Ché Mig @graey1 april 2024 16:21
Meen je dat nou? Heb je de nieuwe auto-vertaling in Chrome wel uitgeschakeld? :)
Tourmaline @graey1 april 2024 17:13
1 april vandaag he
Markao2000 1 april 2024 16:33
Maar .geek blijft helaas gewoon .geek
sweetdude @Markao20001 april 2024 16:38
Daar hadden ze wel .knuppel van mogen maken :o :+
Jochem 1 april 2024 16:42
Top 1 april grap! Programmatuur-Bijwerking!
Tjalling123 1 april 2024 16:55
Ik zie wat taalfouten graag verbeteren.
Changes/additions/improvements maar wel Reparaties en bijwerkingen? En release status Final. Uitbreng staat laatste zou beter zijn net als veranderingen toevoegingen en verbeteringen
sypie @Tjalling1231 april 2024 17:39
Daar is toch gewoon de terugkoppeling voor?
Goldwing1973 @Tjalling1231 april 2024 17:58
Media Player Classic - Thuisbioscoop

Wel "Thuisbioscoop" van Home Cinema vertalen, maar niet "Player Classic" vertalen naar "Speler Klassiek"
En om het nog erger te maken, de naam van de site... Tweakers... dat had dan "Prutsers" moeten worden.. www.prutsers.net

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