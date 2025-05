Versie 24.01 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om te informeren over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added: ADM: Dolby Atmos Master ADM Profile conformance checker (technology preview)

Dolby Vision: support of version 3, with compression info, and profile 20

Dolby Vision: explicit display of profile

HEVC: support of multiview profile signaled in VPS extension

MP4: parsing of vexu (Video Extended Usage) box

ICC: support of CCIP in ICC in JPEG, PNG, TIFF, MP4, raw files

MPEG-TS: detection of VVC and EVC

AVC: count of slices

PNG: support of color description chunks (CCIP CLLI MDCV)

GXF: support of AVC and VC-3

TrueHD: display of Dolby Surround EX & Dolby Pro Logic IIz Fixed: Matroska: better fallback in case of buggy timecode

I1940, MOV/MP4: fix slowness with some unrecognized metadata atoms

HDR10/HDR10+: fix HDR10 info even if some characteristics are not met