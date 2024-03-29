Versie 24.03 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om te informeren over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: French, Italian, Russian and Ukrainian translations update

ADM: ADM v3, including profile element, support

ADM: conformance checks on AdvSS Emission profile

Dolby E: display more AC-3 metadata items

MOV/MP4: parsing of rtmd (real time metadata) tracks

PNG: packing kind (linear or indexed) Fixed: WAV: support of 4+ GiB axml (useful for huge ADM content)

MPEG-H: fix uninitialized values leading to random behavior

PDF: fix crash with corrupted files

MOV/MP4: fix bit depth info for some PCM tracks with pcmC box