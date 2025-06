Versie 24.12 van MediaInfo is uitgekomen, als opvolger van 24.06. Dit programma is bedoeld om te informeren over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Windows: Windows Explorer context menu and tooltip on Windows 11

Windows: native ARM64 library for an overall improved performance

Windows: implement signing of uninstaller

Windows: add legacy stream display option

Windows: ARM64X DLL is available separately

AVC: Chroma Subsampling Position

PNG: adapt cLLi/mdCv letter case due to spec draft update

Windows: enforce more security compilation flags Fixed: Windows: text output is editable again

RIFF: fix bad seek in big chunks e.g. aXML with odd size

ADM: fix buffer over-read

FFV1: MaxSliceCount was not in XML or JSON report