Versie 24.04 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om te informeren over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: ADM: more AdvSS Emission profile checks

AC-3 & Dolby E: more AC-3 metadata readouts

AV1: support of chroma_sample_position

I1999, WAV: support of BS.2088 BW64 chunkId

I2008, Wavpack: support of DSD

I1882, CEA-608/708: options for ignoring command only streams

I1990, FLV: support of enhanced RTMP

WAV: fix support of 4+ GB ADM Fixed: I2005, WavPack: fix duration with small files

I2009, IVF: fix division by zero with buggy files