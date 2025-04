Clonezilla is een opensourceprogramma waarmee diskimages kunnen worden gemaakt. Het is onder andere mogelijk om back-ups van partities of van de hele harde schijf te maken, of een kopie van een harde schijf: een zogeheten kloon. Clonezilla is daarmee een opensourcevariant van Macrium Reflect en Acronis True Image. Het geheel is gebaseerd op een Debian-distributie en het maakt gebruik van DRBL, Partclone en udpcast. Clonezilla live is bedoeld voor losse computers, terwijl er met Clonezilla server en SE tot wel veertig computers tegelijk van een image voorzien kunnen worden. Met versienummer 3.1.2-22 is een nieuwe stabiele uitgave van Clonezilla verschenen en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements and changes The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2024/Apr/08).

Linux kernel was updated to 6.7.9-2.

Package ezio was updated to 2.0.11.

New format messages sending to ocsmgrd. A comma (,) is used to separate the messages.

Rotate Clonezilla-related log files & receive new format messages from clients.

Include powermgmt-base and pdsh live system.

xz-utils was reverted back to the 5.4.5 version.

Removed "ip=" from boot parameters. Thanks to Robert Spitzenpfeil for mentioning that. Ref. Bug fixes No message was sent to ocsmgrd in BT mode.

Update disable_sudo_use_pty, negate it explicitly, not just comment it. This should avoid distortion of gpm with jfbterm.