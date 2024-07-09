Software-update: Clonezilla 3.1.3-11

Clonezilla logo (90 pix) Clonezilla is een opensourceprogramma waarmee diskimages kunnen worden gemaakt. Het is onder andere mogelijk om back-ups van partities of van de hele harde schijf te maken, of een kopie van een harde schijf: een zogeheten kloon. Clonezilla is daarmee een opensourcevariant van Macrium Reflect en Acronis True Image. Het geheel is gebaseerd op een Debian-distributie en het maakt gebruik van DRBL, Partclone en udpcast. Clonezilla live is bedoeld voor losse computers, terwijl er met Clonezilla server tot wel veertig computers tegelijk van een image voorzien kunnen worden. Met versienummer 3.1.3-11 is een nieuwe stabiele uitgave van Clonezilla verschenen en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements and changes:
  • The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2024/Jun/28).
  • Linux kernel was updated to 6.9.7-1.
  • Partclone was updated to 0.3.31.
  • Removed package cpufrequtils from lists of live system. It's not in the Debian repo anymore.
  • Removed thin-provisioning-tools from packages list of clonezilla live due to it breaks the dependence.
  • Added package yq, and removed package deborphan in live system.
  • Merged pull request #31 from iamzhaohongxin/patch-1. Update zh_CN.UTF-8.
  • Language file ca_ES was updated.
  • Language file de_DE was updated.
  • Package live-boot was updated to 1:20240525.drbl1.
  • Package live-config was updated to 11.0.5+drbl3.
  • Set a bigger scrollback for screen in live system. It's easier to debug.
Bug fixes:
  • Program get-latest-ocs-live-ver: add "-V" for sort since we need to have version sorting.
  • Removed duplicated variables msg_ocs_param_ps & msg_ocs_onthefly_param_ps in language file en_US.
  • Program ocs-onthefly failing in local part cloning in command line mode, while interactive mode works. Ref
  • Support zst kernel module and firmware name when exacting NIC firmware. Ref
  • Added missing function USAGE in ocs-live-nicbonding.
  • Program ocs_nic_type was not exported so that ocs-live-nicbonding failed to run in ocs-live-netcfg. Ref

Clonezilla

Versienummer 3.1.3-11
Releasestatus Final
Website Clonezilla
Download https://clonezilla.org/downloads.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 09-07-2024 09:30
28 • submitter: danmark_ori

09-07-2024 • 09:30

28

Submitter: danmark_ori

Bron: Clonezilla

Update-historie

15-07 Clonezilla 3.3.3-15 7
03-06 Clonezilla 3.3.2-31 0
25-02 Clonezilla 3.3.1-35 1
10-'25 Clonezilla 3.3.0-33 5
06-'25 Clonezilla 3.2.2-15 7
05-'25 Clonezilla 3.2.2-5 8
05-'25 Clonezilla 3.2.1-28 4
03-'25 Clonezilla 3.2.1-9 8
10-'24 Clonezilla 3.2.0-5 13
07-'24 Clonezilla 3.1.3-16 17
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Clonezilla

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Reacties (28)

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JoHnnY-Btm 9 juli 2024 09:33
dan ga je je natuurlijk af vragen welke is er beter ivm het maken van een clone van de C:\ windows drive in vergelijking tot: Macrium Reflect en Acronis True Image. want je hebt ook Minitool partition wizard en shadowmaker
R2-D2 @JoHnnY-Btm9 juli 2024 09:44
Clonezilla is opensource en gratis te gebruiken
MeesKees21 @R2-D29 juli 2024 10:35
Het enige wat Clonezilla bij mij gratis heeft gedaan, is zowel de gecloonde schijf alsook de kloon vernaggelen, beiden starten niet (meer) op. Had beter Hiren's kunnen gebruiken, die heeft me nog nooit teleurgesteld.... Goede les voor de volgende keer.
CriticalHit_NL @MeesKees219 juli 2024 10:40
Dat ligt dan denk ik eerder bij jezelf bij het gekloonde medium, en als die al niet goed is, dan zal een clone natuurlijk niets fixen.

Ik gebruik deze software zowel privé als bedrijfsmatig en ik heb nog geen enkele keer gehad dat dit zowel bij HDDs of SSDs een probleem opleverde, het werkt feilloos als je weet wat je doet.

Lijkt me een PEBKAC verhaal.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 22 juli 2024 14:38]

JanVQ @CriticalHit_NL9 juli 2024 11:11
Als het over Clonezilla gaat, tja, dan ligt het altijd aan de gebruiker zelf volgens de Clonezilla-fans. Het is gewoon niet waar, Clonezilla is ronduit gevaarlijk en het is gewoon wachten op die eerste keer dat het misgaat. Ik heb tweemaal een soortgelijke ervaring als Meeskees21 gehad, ik vertrouw het ding voor geen cent meer. En ja, ook ik weet best wat ik doe als ik een clone maak.

Ik snap echt niet hoe dat prehistorische ding nog zoveel aanhangers kan hebben.
CriticalHit_NL @JanVQ9 juli 2024 11:42
Nja ik heb het idee dat het voor sommigen ook is als het er oubollig uitzien ala commandline dat het dan automatisch niet goed is, want geen grafische schil.
Maar dat zegt inhoudelijk helemaal niets natuurlijk, mijn inziens geeft dat juist de robuustheid weer en dat de onbelangrijke zaken zoals een grafische schil minder belangrijk is dan de functionaliteit.
Ik snap wel dat men liever een grafische schil ziet hoor, maar dat maakt een programma niet krachtiger in zijn functionaliteit of robuustheid.

Er zijn veel redenen waarom een clone fout kan gaan, maar als je de instellingen goed instelt dan is het doorgaans geen issue aan de software kant.
Dan zul je eerder moeten denken aan defecte data kabels die corrupties veroorzaken, semi-kapot geheugen die ook met willekeur corruptie veroorzaken, of de sectoren van de opslag zelf die al niet jofel is.
Daar zal natuurlijk geen enkele clone software je voor behoeden.

Moet ik er wel bij zeggen dat ik voornamelijk enkel clones maak en terugzet naar drives van dezelfde groottes, maar dan nog vaak wisselende merken dus die capaciteit is vaak niet helemaal 1:1 maar kies dus wel voor het behouden van de originele partitie zonder deze te resizen.
De enige keer dat het fout ging was omdat de doelschijf (SSD) gewoon honderden kapotte sectoren aan het opbouwen was en dus de snelheid steeds trager werd tot deze stilstond, duurde niet lang voordat de SSD niet meer herkenbaar was in de bios, tja dat ligt niet aan de tool.
powerboat @JanVQ9 juli 2024 14:14
Wellicht heb je toch ergens een verkeerde afslag genomen, foutje is snel gemaakt (ook als je het zelf niet door hebt).

De software doet wat het moet doen en betaalde software doet het ook niet altijd beter.
AfroSamurai @JanVQ14 juli 2024 13:38
@JanVQ Waarschijnlijk doel je op de User Interface (heb er geen moeite mee hoe het er uit ziet, geeft een beetje mainframe vibe) want zoals het artikel aangeeft is dit een nieuwe versie.

The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2024/Jun/28).
Linux kernel was updated to 6.9.7-1.

Dit is allemaal zeer van deze tijd en dus niet prehistorisch
MeesKees21 @CriticalHit_NL9 juli 2024 10:47
Uiteraard, je hebt helemaal gelijk, hoe kan ik zo stom zijn? Clone al jaren, alleen niet met Clonezilla en dat zal ook nooit meer gebeuren. Enige wat ik wilde doen, was Win 10 clonen van een SSD naar een M.2. Totdan heeft de SSD prima gedraaid, want dat deed hij dagelijks. Maar toen Clonezilla zijn "werk" had gedaan, deed die het niet meer. Maar je hebt gelijk, wat weet ik er nou van, clone pas vanaf Win 98, dus de kennis is er ongetwijfeld niet. Vraag mij echt af wat ik al die jaren heb gedaan...
DrPoncho @MeesKees219 juli 2024 10:50
Vraag mij echt af wat ik al die jaren heb gedaan...
Wij ook
MeesKees21 @DrPoncho9 juli 2024 10:53
Met echte clonesoftware werken en niet dit soort nouja, bedenk maar hoe je dit beestje wilt noemen.....
AfroSamurai @MeesKees2111 juli 2024 18:12
Deze reactie heb ik eerder meegemaakt van een Apple gebruiker, het werkte 10 jaar zonder problemen dus dacht diegene dat hij ervaring had maar dat viel vies tegen, het eerste probleempje wat diegene tegen kwam kon die zelf niet oplossen en het was uiteindelijk te fixen met 1 simpele command in terminal.
Diegene begreep vanaf dat moment dat hij helemaal geen ervaring had.
Hij was blij dat het weer werkte maar liep niet meer zo op te scheppen dat hij veel ervaring had.
yor111 @CriticalHit_NL10 juli 2024 11:54
Het is PEBKAC toch :9
CriticalHit_NL @yor11110 juli 2024 11:56
Klopt, typfout.
AfroSamurai @MeesKees219 juli 2024 19:24
Hoi MeesKees21 het lijkt er toch op dat je te weinig ervaring met klonen en in het specifiek clonezilla hebt.
Het helpt natuurlijk niet om hier je frustraties te uiten en het programma de schuld te geven.
Het is overduidelijk dat je zelf iets niet goed hebt gedaan of dat je hardware al niet in orde was.
Heb net als velen hier juist goede ervaring met clonezilla maar als de te clonen disk stuk gaat door clonen dan heb je toch echt zelf een fout gemaakt.
Als alleen de kloon niet goed terug te zetten was dan kon ik een groot stuk in je verhaal mee gaan.
Laatste wat k er over zeg is dat als je niet weet wat er mis is gegaan dan heb je er toch niet zo veel ervaring mee als je dacht.
MeesKees21 @AfroSamurai9 juli 2024 20:17
Waar heb ik gezegd dat de disken stuk zijn? Want dat is mij onbekend en ze zijn ook niet stuk. Windows wil op beiden disken niet meer opstarten, dat is wat ik heb gezegd. Ga even ergens anders leugens lopen verspreiden of leer eerst eens lezen. Ik weet, Nederlands is niet makkelijk, maar probeer het toch eens.
Daarnaast mag je ook je strontemmers bij je houden, zit ik niet op te wachten, dank je!

Lees het opnieuw en kom dan met een correcte reactie. Ik heb duidelijk gezegd dat ik redelijk onbekend ben met zowel Linux als Clonezilla, maar kraak niet de ervaring die ik heb met andere programma's ook compleet af, het siert je niet, dus kap met je smaad en laster, dat doe je thuis maar.
Goldwing1973 @MeesKees2110 juli 2024 10:10
Nou kan je wel zo boos reageren, maar ook ik heb bedrijfsmatig al meer dan 10k keer een schijf gecloned, van HDD, SSD en M.2 naar HDD, SSD en M.2, en zelfs van kleiner naar groter en ook groter naar kleiner en ik heb nog nooit een gecorrupte bron schijf gekregen door CloneZilla.
Wat ik wel uit veiligheid deed was altijd device -> image -> device, dus nooit de bron en de uiteindelijke doel schijf tegelijk aan het systeem.
En bij kleinere naar grotere schijf, altijd het systeem eerst opstarten voordat je (in mijn geval met Easeus PE) lege ruimte achter de Windows partitie zet, het uitbreiden van de Windows partitie doe ik altijd vanuit Windows zelf met schijf beheer.
AfroSamurai @MeesKees2111 juli 2024 17:56
Jammer MeesKees21 dat je zo reageert.
Dat je een programma vaak hebt gebruikt en het altijd goed ging zegt nog niet dat je veel ervaring hebt.
Bij ervaring denk ik eerder aan dat je precies weet wat er gebeurd en dat je eventuele fouten zelf kunt opsporen en herstellen in mijn ogen valt weten hoe een programma gebruikt kan worden niet onder ervaring.
Het zelf vinden en herstellen van een probleem met Clonezilla kun jij in dit specifieke geval niet, als jij vind dat dat met strontemmers te maken heeft dan begrijp je dit wellicht verkeerd.
Misschien even rustig adem halen of andere oefeningen doen voordat je best geëmotioneerd reageert.
Geef ook duidelijk aan in mijn bericht dat het om Clonezilla gaat en klonen waar je niet genoeg ervaring mee lijkt te hebben en kraak totaal de (gebruiks)ervaring met andere programma's niet af omdat ik daarvan gewoonweg niets weet.
punishedbrains @MeesKees219 juli 2024 20:34
Het is even oppassen met Clonezilla ja, maar heb er altijd een goede image mee, kan zijn dat er soms systeem specifiek zaken zijn die wellicht roet in het eten gooien of net de verkeerde keuze met de wizard maken.
R2-D2 @MeesKees219 juli 2024 11:10
Wat heb je dan verkeerd gedaan? aan de 'expert' settings zitten tweaken? ik heb nog nooit issue's gehad met clonezilla.
MeesKees21 @R2-D29 juli 2024 11:17
Dat vraag ik mij ook af, heb alles op "recommended" laten staan, ook omdat ik redelijk onbekend ben met zowel linux als Clonezilla, dacht dat wel goed zat, maar blijkbaar niet.
SchulieBug @R2-D29 juli 2024 15:18
I.c.m. Partition Magic een top-duo! CloneZilla heeft mij nog nooit in de steek gelaten, je moet inderdaad weten wat je aan het doen bent en de gekoppelde disks correct hebben. HDD naar SSD of SSD naar M.2, nooit een probleem.
beerse
@JoHnnY-Btm9 juli 2024 09:56
Als het om het clonen van een msWindows systeem gaat, dan adviseer ik de tweakers om ook naar ct-winimage te kijken: https://www.ct.nl/worksho...s-en-volledig-back-uppen/.
Daarmee maak je een image van de C:\ schijf van je msWindows installatie die je op elke hardware kan terug zetten waarop jou msWindows systeem zou kunnen draaien. Ze maakt namelijk een image dat als msWindows installatie terug gezet wordt. Inclusief de vragen die je bij installatie krijgt zoals partitionering en dergeljike en ook de mogelijkheid om drivers toe te voegen. Wel zo handig als je over gaat naar nieuwe hardware.

De image backups zoals clone-zilla, en ook macrium reflect en acronis true image maken een echt image van je systeem. Dit image is in de regel alleen terug te zetten op vergelijkbare hardware.

Daarnaast moet je tegenwoordig goed opletten hoe er met encryptie wordt omgesprongen: Wordt gewoon blind de versleutelde partitie overgezet en moet je na terug zetten de originele sleutel gebruiken? Of wordt het onversleuteld overgezet en kan je in de backup betrekkelijk eenvoudig bij je bestanden?
zalazar @JoHnnY-Btm9 juli 2024 10:03
Ik gebruik meestal Image for Windows
https://www.terabyteunlimited.com/image-for-windows/
punishedbrains @JoHnnY-Btm9 juli 2024 10:16
Ik vind open source projecten altijd aantrekkelijker voor specifiek deze doeleinden. Je wilt met backups liefst altijd toegang hebben tot bepaalde software en liefst altijd met een bepaalde standaard encryptie. Ik kies dus juist hiervoor open source en als ik het veel gebruik dan doneer ik altijd, voor niks gaat de zon op. :)
Slogra 9 juli 2024 09:51
Laatste keer dat ik mijn SSD met Windows 10 naar een andere SSD heb gekopieerd, werkte Clonezilla prima.
Volgens mij toen alleen maar de standaard instellingen gebruikt, en dat werkte zonder problemen.

Er zat een licentie van Acronis True Image bij de Kingston SSD, maar het is mij niet gelukt om die te activeren 8)7
sIRwa3 9 juli 2024 09:54
Macrium Reflect en Acronis True Image volgens tweakers software tracker windows en win mac.. een een hoop pegels voor iets wat clonezilla gratis doet. en miischen doen de andere het ook, maar je boot van usb, dus tijdens het clonen geen os die moeilijk doet. die andere bieden volgens mij weer ander features als reparatie etc. ook daar zijn opensource versies van te vinden :)
Xanax959 9 juli 2024 19:27
Tot nu toe geen gedoe met clonezilla, ook naar een grotere schijf toe gaat dat prima. Ik lees wel alles 5 keer voor ik op enter druk. (Ben geen It-er) Clonen naar een grotere schijf wou niet met de "reccomended" instelling.

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