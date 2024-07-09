Clonezilla is een opensourceprogramma waarmee diskimages kunnen worden gemaakt. Het is onder andere mogelijk om back-ups van partities of van de hele harde schijf te maken, of een kopie van een harde schijf: een zogeheten kloon. Clonezilla is daarmee een opensourcevariant van Macrium Reflect en Acronis True Image. Het geheel is gebaseerd op een Debian-distributie en het maakt gebruik van DRBL, Partclone en udpcast. Clonezilla live is bedoeld voor losse computers, terwijl er met Clonezilla server tot wel veertig computers tegelijk van een image voorzien kunnen worden. Met versienummer 3.1.3-11 is een nieuwe stabiele uitgave van Clonezilla verschenen en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements and changes: The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2024/Jun/28).

Linux kernel was updated to 6.9.7-1.

Partclone was updated to 0.3.31.

Removed package cpufrequtils from lists of live system. It's not in the Debian repo anymore.

Removed thin-provisioning-tools from packages list of clonezilla live due to it breaks the dependence.

Added package yq, and removed package deborphan in live system.

Merged pull request #31 from iamzhaohongxin/patch-1. Update zh_CN.UTF-8.

Language file ca_ES was updated.

Language file de_DE was updated.

Package live-boot was updated to 1:20240525.drbl1.

Package live-config was updated to 11.0.5+drbl3.

Set a bigger scrollback for screen in live system. It's easier to debug. Bug fixes: Program get-latest-ocs-live-ver: add "-V" for sort since we need to have version sorting.

Removed duplicated variables msg_ocs_param_ps & msg_ocs_onthefly_param_ps in language file en_US.

Program ocs-onthefly failing in local part cloning in command line mode, while interactive mode works. Ref

Support zst kernel module and firmware name when exacting NIC firmware. Ref

Added missing function USAGE in ocs-live-nicbonding.

Program ocs_nic_type was not exported so that ocs-live-nicbonding failed to run in ocs-live-netcfg. Ref