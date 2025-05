Versie 24.11 van MediaInfo is uitgekomen, als opvolger van 24.06. Dit programma is bedoeld om te informeren over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: New Indonesian (bahasa Indonesia) translation

Update Belarusian translation

Windows: Full 64-bit version

Windows: Improved support of High DPI

Windows: Improved support of Dark Theme

Windows: Improved HTML view

Windows: Upgrade file open dialog

Windows: SemiBold monospaced font

I1945, PAC subtitle format support

I2130, EXR: support of time code and frame rate

MXF: Support of more flavors of ISXD, IAB, Dolby Vision Metadata

MXF: Support of all known ULs in MediaTrace output

AVC: Improved detection of AVC-Intra

TTML: Add Duration_Start_Command/Duration_End_Command Fixed: IMF: Allow XML documents larger than 16 MB

I2133, TTML: Fix timecode when timeBase is media

I2110, MXF: Fix wrong Delay field with NDF timecodes

I2094, MXF: Sony Real Time Metadata: fix timecode drop frame flag

S1194, Fix random behavior due to uninitialised value

MPEG-TS: Increase probing at end for getting duration

PNG: Fix buffer leak

IAB: Fix bug in IAB channel code mapping

HTML output: Better escape of HTML strings

XML output: Fix comment in comment

MXF: Avoid crash in mxf assets on unsupported audio

HEVC: Add missing parsing of some multilayer SPS elements