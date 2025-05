Versie 10.1.4588 van eM Client is verschenen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het XMPP-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.1.4588.0 Added multiselect for local rules

Added option to create temporary alias with Ctrl-Shift-N in compose window

Visual improvements in chat/multichat

Fixed export of IMAP subaccounts

Fixed a few issues with read only calendar folders

A lot of other fixes, mainly in chat and multichat