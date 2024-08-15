Er is een update voor versie 10 van eM Client verschenen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.0.3504.0: Support for Gmail authentication granular scopes (very important for Gmail users)

Fixed non-working rules for the very old databases

Support for Archive in Quick Actions

Allow tag and untag in the same Quick Action

The option to sync or not pop3 accounts on startup is back

Bug fixes