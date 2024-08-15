Software-update: eM Client 10.0.3504

eM Client logo (79 pix)Er is een update voor versie 10 van eM Client verschenen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.0.3504.0:
  • Support for Gmail authentication granular scopes (very important for Gmail users)
  • Fixed non-working rules for the very old databases
  • Support for Archive in Quick Actions
  • Allow tag and untag in the same Quick Action
  • The option to sync or not pop3 accounts on startup is back
  • Bug fixes

eM Client

Versienummer 10.0.3504
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website eM Client
Download https://www.emclient.com/download?lang=en
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-08-2024 19:00 1

15-08-2024 • 19:00

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Bron: eM Client

Update-historie

02-04 eM Client 10.4.5298 1
10-02 eM Client 10.4.4756 0
05-12 eM Client 10.4.4124 1
07-'25 eM Client 10.3.2545 8
06-'25 eM Client 10.3.2412 1
05-'25 eM Client 10.3.2040 9
04-'25 eM Client 10.3.1720 5
04-'25 eM Client 10.3.1567 1
02-'25 eM Client 10.1.5131 22
11-'24 eM Client 10.1.4588 1
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eM Client

geen prijs bekend

Officesoftware en suites

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Rembert 20 augustus 2024 10:05
Update 10.0.3530.0 is net gelanceerd, deze lost een aantal problemen op die klanten hebben ondervonden met 10.0.3504.

De 10-versie werkt fijner dan de oudere versies van EM Client. De AI functionaliteit kun je uitschakelen, sowieso doet deze niets zolang je geen AI-credits hebt gekocht bij EM Client. EM Client zet de AI door naar Open AI - het zou fijner zijn als ik gewoon mijn eigen ChatGPT sleutel in kon geven in EM Client, dan weet ik ook zeker dat er geen email-data van mij naar EM Client gaat.

Na installatie moeten Microsoft en Google accounts opnieuw worden geauthenticeerd.

Wonderlijk: een Google account wordt centraal beheerd. Met Florbs is daar nu een company policy losgelaten om voor iedereen de signatures gelijk te maken. Dat werkt prima in de GMail web-browser maar opvallend genoeg neemt EM Client die signature ook over.

Al met al: ik was al met een half oog naar een andere email client aan het kijken (op macOS) maar met deze update blijf ik vooralsnog bij EM Client (lifetime license).

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