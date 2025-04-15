Software-update: eM Client 10.3.1567

eM Client logo Verleden week is versie 10.3 van eM Client is verschenen en inmiddels is er ook een update met enkele kleine verbeteringen uitgebracht. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het XMPP-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 is op deze pagina te vinden. De changelog voor beide versies kan hieronder worden gevonden.

Changes in eM Client 10.3.1567.0
  • Addresses a sync issue on some Google calendars
  • Other bug fixes
Changes in eM Client 10.3.1524.0
  • Account groups
  • Profiles
  • Placeholders for QuickTexts
  • Quick Move, Quick Copy, Quick Tag and Quick Switch (Go to folder) via single key shortcut
  • Go menu
  • Event background based on Free/Busy/Tentative/Out of office event statuses
  • More shortcuts for easier navigation
  • QuickTexts library
  • Signatures library
  • Go to next/previous message after delete
  • Context menu for links
  • Reply with QuickText
  • New rule actions (play sound, add text to subject)
  • Customizable send message sound
  • Paste as quote in context menu
  • Undo send countdown
  • Additional options for undo send duration
  • And more

eM Client

Versienummer 10.3.1567
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, macOS, iOS, Windows 10, Windows 11
Website eM Client
Download https://www.emclient.com/download?lang=en
Bestandsgrootte 127,16MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 15-04-2025 16:30 1

15-04-2025 • 16:30

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Bron: eM Client

Update-historie

22-07 eM Client 10.4.5642 3
24-06 eM Client 10.4.5600 1
02-04 eM Client 10.4.5298 1
10-02 eM Client 10.4.4756 0
05-12 eM Client 10.4.4124 1
07-'25 eM Client 10.3.2545 8
06-'25 eM Client 10.3.2412 1
05-'25 eM Client 10.3.2040 9
04-'25 eM Client 10.3.1720 5
04-'25 eM Client 10.3.1567 1
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eM Client

geen prijs bekend

Officesoftware en suites

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Vinny4K 15 april 2025 17:23
Best tevreden na mijnoverstap van Outlook op Windows.
Echter 1 probleem wat in deze (Free) versie (10.3) bij mij in ieder geval nog niet verholpen is:
In de ongewenste map een email verplaatsen met de knop: "Verplaatsen naar Postvak In en het domein van de zwarte lijst verwijderen".
Dit verwijderd de email uit de ongewenste map, maar zet deze niet in de Postvak In.
Althans via de Windows app van eM Client is deze email dus gewoon verdwenen.
Als ik kijk op mijn Mobiel met Outlook, is deze email wel correct verplaatst en aanwezig in Postvak In.

Verder geen problemen zo ver.

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