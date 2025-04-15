Verleden week is versie 10.3 van eM Client is verschenen en inmiddels is er ook een update met enkele kleine verbeteringen uitgebracht. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het XMPP-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 is op deze pagina te vinden. De changelog voor beide versies kan hieronder worden gevonden.

Changes in eM Client 10.3.1567.0 Addresses a sync issue on some Google calendars

Other bug fixes Changes in eM Client 10.3.1524.0 Account groups

Profiles

Placeholders for QuickTexts

Quick Move, Quick Copy, Quick Tag and Quick Switch (Go to folder) via single key shortcut

Go menu

Event background based on Free/Busy/Tentative/Out of office event statuses

More shortcuts for easier navigation

QuickTexts library

Signatures library

Go to next/previous message after delete

Context menu for links

Reply with QuickText

New rule actions (play sound, add text to subject)

Customizable send message sound

Paste as quote in context menu

Undo send countdown

Additional options for undo send duration

And more