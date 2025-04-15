Verleden week is versie 10.3 van eM Client is verschenen en inmiddels is er ook een update met enkele kleine verbeteringen uitgebracht. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het XMPP-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 is op deze pagina te vinden. De changelog voor beide versies kan hieronder worden gevonden.
Changes in eM Client 10.3.1567.0
Changes in eM Client 10.3.1524.0
- Addresses a sync issue on some Google calendars
- Other bug fixes
- Account groups
- Profiles
- Placeholders for QuickTexts
- Quick Move, Quick Copy, Quick Tag and Quick Switch (Go to folder) via single key shortcut
- Go menu
- Event background based on Free/Busy/Tentative/Out of office event statuses
- More shortcuts for easier navigation
- QuickTexts library
- Signatures library
- Go to next/previous message after delete
- Context menu for links
- Reply with QuickText
- New rule actions (play sound, add text to subject)
- Customizable send message sound
- Paste as quote in context menu
- Undo send countdown
- Additional options for undo send duration
- And more