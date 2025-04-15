Software-update: Opera 118.0.5461.41

Opera logo Opera heeft versie 118 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 118 is Chromium bijgewerkt naar versie 133 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features and Flags:
  • Split Screen Improvements: Two new flags, #split-screen-close-tab and #split-screen-disconnector, are now enabled across all streams, making managing split screens easier than ever.
  • Enhanced Easy Files Experience: The #easier-files flag is now active, bringing smoother file handling and improved accessibility.
  • Miniplayer Redesign: With #miniplayer-in-toolbar and #miniplayer-redesign-2 flags enabled, enjoy a refined audio experience with updated features and a sleek design.

You can read more about these features here: Opera One gets Music Player access in the toolbar and adds user-requested updates

Key Fixes:
  • Various crashes and bugs have been addressed, including visual and functionality adjustments in the miniplayer, toolbar, and extensions sections.
Key Updates:
  • Chromium Upgrade: We’ve updated Chromium to version 133.0.6943.143 for improved performance and security.

For a complete rundown, take a look at the changelog.

Versienummer 118.0.5461.41
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Opera
Download https://www.opera.com/download
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-04-2025 15:00
1 • submitter: danmark_ori

15-04-2025 • 15:00

1

Submitter: danmark_ori

Bron: Opera

Update-historie

06-08 Opera 134.0.5954.44 1
02-07 Opera 133.0.5932.20 1
31-05 Opera 132.0.5905.11 0
30-04 Opera 131.0.5877.5 9
09-04 Opera 130.0.5847.12 0
18-03 Opera 129.0.5823.15 2
27-02 Opera 128.0.5807.25 3
02-02 Opera 127.0.5778.14 8
10-01 Opera 126.0.5750.18 0
05-12 Opera 125.0.5729.12 10
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Reacties (1)

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EricJH 15 april 2025 16:58
De download link geeft een webinstaller. Voor mensen die de offline installer zoeken: https://get.geo.opera.com/pub/opera/desktop/ .

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