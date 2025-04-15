Opera heeft versie 118 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 118 is Chromium bijgewerkt naar versie 133 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
New Features and Flags:
- Split Screen Improvements: Two new flags,
#split-screen-close-taband
#split-screen-disconnector, are now enabled across all streams, making managing split screens easier than ever.
- Enhanced Easy Files Experience: The
#easier-filesflag is now active, bringing smoother file handling and improved accessibility.
- Miniplayer Redesign: With
#miniplayer-in-toolbarand
#miniplayer-redesign-2flags enabled, enjoy a refined audio experience with updated features and a sleek design.
You can read more about these features here: Opera One gets Music Player access in the toolbar and adds user-requested updatesKey Fixes:
Key Updates:
- Various crashes and bugs have been addressed, including visual and functionality adjustments in the miniplayer, toolbar, and extensions sections.
- Chromium Upgrade: We’ve updated Chromium to version 133.0.6943.143 for improved performance and security.
For a complete rundown, take a look at the changelog.