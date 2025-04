Versie 10.1 van eM Client is verschenen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.1.4417.0 Fixed MS Teams connection issue Changes in version 10.1.4411.0 A few fixes for Postbox import Changes in version 10.1.4393.0 Major speedup of attachment download on IMAP

Rocket.Chat support

Read-only calendars support

Postbox importer (accounts, folders, messages, address book, filters, tags, signatures, bcc copy settings, and more)

Delegated accounts and public folders can now be shown as subaccounts on IMAP

Ignored paths per account on IMAP

Tenor is now used instead of Giphy for animated GIFs

Fixed missing generated events on Google such as flights, concerts, etc.

Support for server-side blacklists and whitelists for IceWarp and SmarterMail accounts

Search in whitelist/blacklist

Fixed a few issues with chat notifications

Fixed badly displayed search bar for some custom themes

A lot of bug fixes