E-mailclient Postbox gaat stoppen na overname door eM Client

E-mailclient Postbox is overgenomen door eM Client. Het bedrijf meldt dat de ondersteuning daarmee eind dit jaar wordt stopgezet. Bestaande gebruikers krijgen een 'simpele' manier om over te stappen op eM Client en korting aangeboden op een licentie.

Postbox bevestigt op zijn website dat het is overgenomen door eM Client. De app is niet langer te koop. Per 22 december van dit jaar stopt het bedrijf met het ondersteunen van de e-maildienst. Gebruikers kunnen de client eventueel blijven gebruiken na die datum, maar hoeven dus geen updates of ondersteuning meer te verwachten. Het Postbox-helpcenter blijft tot 22 december 2025 beschikbaar, schrijft het bedrijf.

De e-maildienst schrijft dat gebruikers kunnen overstappen op eM Client. Na installatie van die dienst, kunnen gebruikers hun Postbox-gegevens importeren. EM Client biedt een gratis versie voor persoonlijk gebruik, maar ook betaalde versies met meer features. Gebruikers die Postbox op of na 22 september 2024 hebben aangeschaft, krijgen een eenmaligeaankooplicentie of het eerste jaar van een eM Client-abonnement gratis. Mensen die Postbox voor die datum hebben gekocht, krijgen korting.