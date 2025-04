Gerucht: AMD Ryzen Z2 Extreme krijgt acht cores en RDNA 3.5-igpu met 16 CU's

De AMD Ryzen Z2 Extreme-apu voor handhelds beschikt mogelijk over in totaal acht cpu-cores en krijgt een RDNA 3.5-igpu met zestien compute-units. Dat claimt bekende leaker Golden Pig Upgrade. De chip moet begin 2025 verschijnen, zei AMD eerder al.

De AMD Ryzen Z2 Extreme een combinatie van drie Zen 5- en vijf Zen 5c-cores, zo schrijft de leaker op het Chinese platform Bilibili. De cpu-kernen worden bijgestaan door in totaal 16MB L3-cache. Daarnaast moet de geïntegreerde gpu beschikken over zestien compute-units. Eerdere geruchten stelden dat de chip twaalf van dergelijke CU's zou krijgen, schrijft ook VideoCardz.

De nieuwe chip wordt een opvolger voor de huidige Z1 Extreme, die AMD speciaal heeft ontwikkeld voor gebruikt in gaminghandhelds. Onder meer de ASUS ROG Ally en Lenovo Legion Go maken gebruik van die chip. De nieuwe Z2 Extreme-variant moet, uitgaande van de uitgelekte specificaties, beschikken over evenveel cpu-cores als zijn voorganger, maar dan gebaseerd op de nieuwere Zen 5-architectuur. De huidige Z1 Extreme heeft acht Zen 4-cores. Daarnaast wordt de igpu krachtiger. De Z1 Extreme heeft een RDNA 3-gpu met twaalf compute-units, waar de nieuwe dus zestien RDNA 3.5-CU's krijgt.

AMD bevestigde eerder al dat het begin volgend jaar zijn Z2 Extreme-chip uit zou brengen. Het bedrijf deed dat tijdens een Q&A met media tijdens de IFA in Berlijn. Het bedrijf deelde toen nog geen concrete specificaties.

Volgens VideoCardz komt AMD ook met een Ryzen Z2 en Z2G. Die moeten maximaal acht cores krijgen, respectievelijk op basis van de Zen 4- en Zen 3+-architectuur. Daarnaast krijgen ze een igpu met twaalf CU's. Daarbij wordt de gpu van de Ryzen Z2 gebaseerd op de 'gewone' RDNA 3-architectuur. Bij de Z2G is dat RDNA 2.