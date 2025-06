AMD: Ryzen Z1-processors krijgen minimale tdp van 9W

De Z1- en Z1 Extreme-cpu van AMD krijgt een minimale instelbare tdp van 9W. De maximale instelbare tdp komt op 30W te liggen. De chipset zou geen gebruik kunnen maken van de Ryzen AI-engine die op andere apu’s van AMD wel te vinden is. Die engine is uitgeschakeld.

Het Amerikaanse bedrijf deelde deze informatie met de redactie van Tom’s Hardware. Een woordvoerder bevestigde dat de onderliggende technologie van de Z1- en Z1 Extreme-processors te vergelijken is met die van de Ryzen 5 7040U-apu’s van AMD, maar dat de twee chipsets ook danig verschillen. "De Z1-soc’s zijn ontwikkeld met handheldgaming in het achterhoofd. Onze ingenieurs hebben daarom een nieuw stroombereik gevalideerd en de spanningscurves van de Z1-processors geoptimaliseerd."

AMD vertelde vervolgens dat de minimale instelbare tdp van de Z1 en Z1 Extreme op 9W zal komen te liggen, terwijl de maximale instelbare tdp op 30W ligt. Bij de Ryzen 7040U-apu’s ligt de minimale tdp op 15W; de maximale tdp bedraagt bij deze apu ook 30W. Ter vergelijking, de Steam Deck beschikt over een aangepaste Zen 2-apu van AMD met codenaam Aerith. Deze apu heeft een minimale instelbare tdp van 4W en een maximale instelbare tdp van 15W. Tdp staat voor thermal design power en geeft aan hoeveel energie een chipset kan gebruiken in een bepaald scenario. Hoe hoger de wattage, hoe beter de prestaties doorgaans worden. Maar dan wordt de chipset uiteindelijk ook warmer.

AMD deelde eind april details over de Ryzen Z1-processors. De reguliere Z1 beschikt over zes Zen 4-cores, een geïntegreerde RDNA 3-gpu met vier compute-units en 22MB cache. De Extreme-variant heeft acht cores, een krachtigere gpu met twaalf CU's en 24MB cache. De Ryzen Z1-serie is volgens AMD specifiek bedoeld voor pc-gaminghandhelds. De processors zouden daarmee onder meer geoptimaliseerd zijn voor een relatief hoge accuduur. De Z1-processors worden als eerste gebruikt in de komende ROG Ally-gaminghandheld, waarover fabrikant ASUS op 11 mei meer details deelt.

Update, 15.05 uur: 'minimale tdp' en 'maximale tdp' zijn vervangen door 'minimale instelbare tdp' en 'maximale instelbare tdp'. Deze termen zijn beter geschikt als vertaling voor de term 'Configurable TDP' die AMD op zijn website gebruikt.

Model Cores/Threads Gpu Cache AMD Ryzen Z1 Extreme 8C/16T AMD RDNA 3, 12 CU's 24MB AMD Ryzen Z1 6C/12T AMD RDNA 3, 4 CU's 22MB